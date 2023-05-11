顧家管顧捐贈物資及經費　支持大溪庭芳教養院

▲顧家管顧總經理陳卿瑋代表公司捐贈物資給庭芳教養院謝國忠院長。(圖／顧家管顧提供)



記者楊淑媛／桃園報導

深耕桃園地區包租代管、社會住宅的顧家管理顧問公司(簡稱顧家管顧)，關懷弱勢單位，由總經理陳卿瑋率領同仁，捐贈內褲400件和襪子200雙，給大溪庭芳教養院，同時購買院生的手工藝品，並捐出小額經費，以支持教養院蓋新房舍的經費，期讓院生有更好的居住環境。

陳卿瑋總經理11日表示，大溪庭芳教養院是一所提供照顧身心障礙朋友的機構，大多數的院生都是智能偏低，需要專業人士在旁看護。目前，院內主要分為三種等級的院生，分別是具有基本生活能力的人、認知能力較差的人，以及比較重度的障礙者。院長在創院時就把自己的退休金全部投入，照顧這些弱勢大朋友，提供他們一個安全的環境。

▲顧家管理顧問公司，為桃園市政府社會住宅包租代管的第三期計劃特優廠商。(圖／顧家管顧提供)

此次捐贈活動，顧家管顧的出發點很單純，就是純粹想盡一些棉薄之力回饋社會。同時，希望讓同仁找回當初踏入社會住宅包租代管這個領域的初心，「利他」與幫助人的精神。

▲實踐社會企業理念，參與大溪庭芳教養院的活動，和身障朋友一起玩樂。(圖／顧家管顧提供)

顧家管理顧問公司是沃盛投資控股公司旗下的子公司，今年(2023)桃園市社會住宅包租代管第四期計畫，共有13家參與投標，錄取8家，顧家管顧更以優異的成績第一名錄取，除了回饋做公益外，在經營上更是用心扎實，獲得肯定，繼續服務廣大的桃園市民，免費服務專線0800-345-888。