哈利王子現身英王加冕典禮　坐「第三排」滿臉笑容觀禮

記者林彥臣／綜合報導

英王查爾斯三世加冕典禮於台灣今晚6時登場，移居美國的哈利王子也趕回英國參加，他的座位也如先前消息所指出的，被安排在第三排，與坐在一起的尤金尼公主（Princess Eugenie）和她的丈夫布魯克斯班克（Jack Brooksbank）一同進場，滿臉笑容觀禮。

▲哈利王子滿臉笑容，現身英王加冕典禮。（圖／路透）



根據英國媒體《天空新聞》（Sky News）報導，哈利王子和安德魯王子（Prince Andrew）在儀式上都沒有擔任正式角色，所以哈利王子沒有穿上任何形式的軍裝或禮儀服裝，只是穿著黑色西裝，並在上面別上勳章。

但是，已經不是王室成員的安德魯王子，還是穿著禮儀長袍現身，並且向民眾致意。

▲安德魯王子（Prince Andrew）穿著禮儀長袍，參加英王加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）



內部消息人士透露，其實王室內部曾經討論過以繼承順序來安排，但若這樣安排，第五順位的哈利就會在前方中心位置，與威廉、凱特並列，最終決定把他安排在第3排，與尤金尼公主的丈夫布魯克斯班克（Jack Brooksbank）、伊莉莎白二世的堂妹雅麗珊郡主（Princess Alexandra）坐在一起。