輕症強制隔離3／20起走入歷史！王必勝4理由防疫鬆綁「必要性減弱」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

指揮中心今（9）日宣布輕症免隔離相關政策3月20日起實施，取消上路長達1159天的確診強制隔離政策。指揮中心指揮官王必勝提出4大理由支持做出鬆綁調整，包含本土疫情穩定、2月防疫鬆綁沒有明顯影響疫情，群體免疫保護力已經提升，強制隔離手段限制人民自由的必要性減弱，這也與國際方向一致。

指揮中心宣布，今(2023)年3月20日(個案採檢日)起，調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，改為：符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。相關配套措施將配合修訂及實施。

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▲防疫鬆綁新制規劃理由。（圖／指揮中心提供）

針對3月20日再有一波防疫鬆綁，王必勝說明調整理由，第一、本土疫情穩定、2月起防疫鬆綁未明顯影響疫情，因為第三波本土Omicron疫情處於低點，室內口罩鬆綁及228連假均未造成疫情反彈。「疫苗加一」活動開跑，群體免疫保護力將進一步提升，足以支持擴大防疫鬆綁措施。

第二、減少確診對民衆影響，由於群體免疫保護力已提升，以強制隔離手段限制人民自由的必要性減弱。取消強制隔離可降低確診對民眾生活影響，讓社會更正常運作。

第三、減輕醫療端逐案通報負擔，如輕症不須強制隔離，逐案通報徒增醫療行政作業，無必要性。改成併發症(中重症)通報，搭配多元監測方式仍可監測輕重症趨勢，掌握疫情及醫療量能，同時大幅降低醫事人員通報負擔。

而第四點，這項措施與國際防疫調整方向一致，王必勝指出，亞太多國/地區已改爲確診免隔離，包含泰國、澳洲去年10月已改，香港今年1/30已改、新加坡2/13已改、日本預告5/8將改，仍維持確診隔離分的韓國、紐西蘭也已開始討論放寬。