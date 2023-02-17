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大貨車注意！西濱公路台61線3／1起　部分路段限速降為80

▲西濱公路台61線3月1日起，部分路段限速80公里／小時 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲西濱公路台61線3月1日起，部分路段限速80公里／小時 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近年來西濱公路台61線大貨車事故頻傳，造成之傷亡程度往往較小型車嚴重許多，為維護整體路段交通安全，交通部公路總局已修訂頒布台61線下列路段20噸以上大貨車行駛速限最高時速80公里/小時，宣導期至今年2月28日，3月1日起實施。

屏東監理站表示，實施路段分別是:

1.台61線6K+000至13K+000（八里三交流道~林口交流道）

2.台61線16K+300至60K+500（東華路口~新豐二交流道）

3.台61線101K+200至305K+750（外埔交流道~十分交流道）

屏東監理站站長羅振瑞表示，已針對所轄業者如於宣導期內有車輛車速超過時速90公里/小時者，製發宣導單提醒大貨車駕駛降低速限以避免遭受處罰，並請貨運公會協助向會員加強宣導行車安全觀念，透過公私部門良性互動合作，持續提升用路人行車安全。

他呼籲，台61線大貨車事故頻傳已引起國人重視此問題，除監理單位主動向業者加強宣導外，落實源頭管理，強化公司自主管理，督促公司針對違規駕駛實施定期教育訓練，持續提醒行駛該路線駕駛朋友，應依速限行駛勿超速勿超載，共同維護用路人行車安全。

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