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前AV女優揭秘！為何普通女性想要入行拍A片　主要有4個理由

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／takanashiaaya）

▲たかなし亜妖指出，一般女性想當AV女優主要有四個理由 。（圖／翻攝自推特／takanashiaaya）

記者劉人豪／綜合報導

一般女性為何想當AV女優呢?曾在2016年出道、2018年引退的前AV女優高梨亞妖(たかなし亜妖)指出，雖然每個人入行的原因不盡相同，不過主要可以分為四大類。

據《日刊SPA》報導，高梨亞妖表示，一般女性會想入行當AV女優，最常見的原因就是錢。就算AV業界的給薪水準有些微下降，但是相比一般的工作，AV女優的工資能得到的錢更多。

第二個原因，則是有些女性相中AV女優這個職業的未來發展性，現在AV女優會被當成偶像一樣看待，知名度高的話還會得到不少女性支持，所以不少入行的新人是想要成為像「惠比壽麝香葡萄」這樣的偶像，或是考量之後成為網紅、YouTuber。

第三個原因，是準備在AV女優引退後轉往風俗業撈財，有些人並不想在AV業長久做下去，而是想利用這個知名度專注風俗業，這類型的人通常演幾片後就會退役，店家只要打出「有現役女優」的宣傳，就可以吸引客人上門。

最後一項則是有些人不喜歡「正常的工作」，雖然比例不多，但有些人不愛勞動，所以選擇成為AV女優，如果是和片商有合約的單體女優，1個月即使拍1片也有基本月薪，接案的企劃女優報酬比較高，生活上不成問題。拒絕一些活動跟攝影會製作公司也不會有意見，最大限度減少工作日的話，平時生活其實很悠閒自在。

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