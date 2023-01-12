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大陸 大陸焦點 特派現場

BMW「保齡球式」衝斑馬線5人慘死！事發畫面曝　目擊者：很多人在叫

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣州市中心昨（11）日發生一起恐怖事故，一輛BMW休旅車「保齡球式」撞向斑馬線上的行人，造成5死13傷。有目擊者看到，涉事司機還放下車窗，在街上灑鈔票。該名司機今年僅22歲，其父親受訪時透露，事發前他曾說要去找朋友。

▲▼廣州車禍 。（圖／翻攝自秒拍）

▲行車記錄器畫面 。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，事發一段行車記錄器顯示，當時正值下班高峰，廣州天河區市中心人來車往，一輛黑色BMW休旅車無視紅燈和斑馬線上的行人，快速衝過去，多名行人閃避不及被撞，更有一名年輕女生遭撞到空中，飛到數公尺外，畫面相當恐怖。

目擊者表示，該輛BMW撞擊後，掉頭回去，又撞了一堆人，之後試圖逃逸，「當時看到有很多人被撞倒在路上，還有一個小女孩倒在路上，一動不動，然後現場還有很多人在叫。」

▲22歲溫姓男子下車後不停撒錢，留下一地鈔票。（圖／翻攝微博）

另一名目擊者指出，涉事車主在在十字路口撞擊過後，還放下車窗，向街上撒錢。事故後，很快來了很多警車和救護車，傷者很快被拉走。

▲▼廣州車禍 。（圖／翻攝自秒拍）

▲事發後畫面。（圖／翻攝自秒拍）

涉事車主的父親受訪表示，兒子大學畢業後，在家裡開的店裡幫手，「今天中午12點左右，本來他要去買東西，說是去找朋友，然後我老婆還跟他說，要爸爸跟（你）去嗎，他說好啊，然後等到我剛（準備）好，就還沒來得及去的，他就開車出去了。」當地警方正在其家中調查。

據警方通報，1月11日17時25分，廣州天河路體育東路口發生一起小車碰撞行人的交通事故，目前造成5死13傷。接報警後，廣州交警迅速派員趕赴現場處置，並協助醫務人員救治傷者。目前，涉事司機溫某（男，22歲，廣東揭陽人）已被警方控制，事故正在進一步調查處理中。

此次恐怖事故在微博引發熱議，「作孽啊……馬上過年了…」、「我親眼目睹整個過程，我與死神擦邊了，真的太難了，大過年的，發生這種事情」、「司機感覺是惡意報復社會，一開始在斑馬線高速撞過人群，然後一邊逃逸一邊撞人」、「太恐怖了，作為廣州的主幹道，每天人流量都很大，一旦發生這種事件涉及人數之多簡直難以想象」。

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