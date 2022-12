整根刺穿脖子！14歲少年學校運動遭標槍插中　恐怖畫面曝光

▲印度一名14歲少年在學校被標槍刺穿脖子。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印度奧里薩邦14歲少年梅荷(Sadanand Meher)17日在學校運動時,離奇被一根標槍刺穿脖子、插進喉部,被緊急送醫。所幸他如今恢復狀況良好,奇蹟般撿回一條命。

綜合紐約郵報、馬卡報報導,梅荷當時正在阿加爾普爾中學(Agalpur High School)校園運動,沒想到其他同學手中擲出的標槍直接刺進他的脖子,並從另一頭穿出。事後,梅荷被緊急送醫,但儘管受了傷,但似乎能靠自己的力量行走,甚至在前往醫院的路上,還能用手穩穩拿著標槍。

