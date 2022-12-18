83歲阿根廷球迷「隔櫥窗看世足」心酸照瘋傳　結果收到一台大電視

▲阿根廷老人孤坐街邊看世足「心酸照」爆紅，結果賣場零售商直接送給他一台55吋大電視。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

卡達世界盃進入決賽高潮，近日社交媒體流傳一張阿根廷老人坐在電器行外，隔著鐵捲門和玻璃櫥窗看世足賽的照片。外媒報導，這名83歲老翁家中沒有電視所以才會拉椅子走到附近電器行看球，照片引發討論後，家居賣場竟然直接送他一台55吋大電視。不過，也有網友對此提出質疑。

根據《太陽報》報導，阿根廷83歲老翁貝加爾（Carlos Bejar）被拍到獨自坐在一家打烊的電器行外，隔著鐵捲門和玻璃櫥窗看著裡頭的電視，據稱，電視上轉播的正是阿根廷在世足對上克羅埃西亞的關鍵4強賽。報導說，這張流露出悽涼氛圍的照片在推特上獲得5000多次轉發，貝加爾意外成為阿根廷網路紅人。

家居用品零售商Fravega迅速聯絡了貝加爾，邀請他前往當地賣場，因為要趕在阿根廷對上法國的決賽之前，送給他一台55吋的新款電視，讓他能在家舒服地看球。隨後，推特上也出現了貝加爾到門市「領回大禮」的影片，畫面可見白髮蒼蒼的他笑得十分開心，還用雙手比讚。

An old man filmed watching the Argentina game alone through a window has broken hearts worldwide.



In response, the global community rallied to raise funds to buy him a new television, just in time to watch his team play in the World Cup final. pic.twitter.com/Weh5iuSeuQ — Doha News (@dohanews) December 16, 2022

貝加爾向當地媒體表示，他之所以會去電器行看世足，是因為大多數的朋友都去世了，所以找不到人一起看球，這家店離他家很近，而且賣場電視「螢幕非常大，就像在體育館看球一樣。」他還透露，照片中坐的折疊椅是他已故母親留下來的，能夠帶來好運氣。

雖然有媒體報導稱貝加爾家中沒有電視，才會坐在街邊電器行外看世界盃。不過，也有網友表示，其實老翁家裡也有一台電視機，只是螢幕比較小，而他更喜歡用大螢幕觀看比賽，而且偶爾路人停下腳步和他一起看球，也是另一種樂趣。無論如何，貝加爾仍是免費抱回一台大電視的最大贏家。

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