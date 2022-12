83歲阿根廷球迷「隔櫥窗看世足」心酸照瘋傳　結果收到一台大電視

▲阿根廷老人孤坐街邊看世足「心酸照」爆紅,結果賣場零售商直接送給他一台55吋大電視。(圖/翻攝自推特,下同)

記者張寧倢/編譯

卡達世界盃進入決賽高潮,近日社交媒體流傳一張阿根廷老人坐在電器行外,隔著鐵捲門和玻璃櫥窗看世足賽的照片。外媒報導,這名83歲老翁家中沒有電視所以才會拉椅子走到附近電器行看球,照片引發討論後,家居賣場竟然直接送他一台55吋大電視。不過,也有網友對此提出質疑。

根據《太陽報》報導,阿根廷83歲老翁貝加爾(Carlos Bejar)被拍到獨自坐在一家打烊的電器行外,隔著鐵捲門和玻璃櫥窗看著裡頭的電視,據稱,電視上轉播的正是阿根廷在世足對上克羅埃西亞的關鍵4強賽。報導說,這張流露出悽涼氛圍的照片在推特上獲得5000多次轉發,貝加爾意外成為阿根廷網路紅人。

家居用品零售商Fravega迅速聯絡了貝加爾,邀請他前往當地賣場,因為要趕在阿根廷對上法國的決賽之前,送給他一台55吋的新款電視,讓他能在家舒服地看球。隨後,推特上也出現了貝加爾到門市「領回大禮」的影片,畫面可見白髮蒼蒼的他笑得十分開心,還用雙手比讚。

An old man filmed watching the Argentina game alone through a window has broken hearts worldwide.



In response, the global community rallied to raise funds to buy him a new television, just in time to watch his team play in the World Cup final. pic.twitter.com/Weh5iuSeuQ