大貨車路口撞機車衝進田　騎士傷重不治！駕駛賠償完畢獲緩刑

▲大貨車與機車擦撞後，失控衝入田裡。（圖／翻攝「彰化踢爆網」臉書社團，下同）

記者劉人豪／彰化報導

黃姓男子駕駛大貨車於溪州鄉行駛，在閃黃燈路口與一台機車發生擦撞，騎士廖姓男子連人帶車重傷倒地不治，大貨車也失控衝進路邊的田裡。彰化地方法院審理時，依過失致死罪判黃男有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年。

該起車禍發生在今年3月30日，黃男駕駛大貨車，沿陸軍路前往溪州鄉濁水溪堤防附近的工廠，廖男則是騎乘普通重型機車回家，由東向西沿溪埔路前進，2車行經陸軍路、溪埔路交叉路口時，大貨車疑為閃避機車而緊急煞車，但雙方仍不幸發生擦撞。

大貨車當時打滑失控衝入田中、將田土鏟出2道明顯輪痕，而廖姓男子當場人車倒地、全身多處受傷，黃男立刻打電話通報119，救護車趕抵現場將廖男送醫急救，但到傍晚還是宣告不治。

地檢署起訴書指出，該路段限速限為每小時50公里，且行經閃光黃燈號誌之交岔路口時，應注意車前狀況並減速接近，黃男以時速60至80公里間速度通過，而廖男亦未注意行經閃光紅燈號誌交岔路口時，車輛應減速接近，導致黃男煞避不及，造成廖男當場人車倒地，送醫急救後仍不治死亡。

另車輛行車事故鑑定會鑑定意見書指出，廖男行至閃紅號誌交岔路口，未減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行；與黃男駕駛營業貨運曳引車，行經閃黃號誌交岔路口，未減速接近，注意安全，小心通過，反超速行駛，兩車同為肇事原因。

法院審酌，黃男坦承犯行，且已與廖男家屬調解成立並賠償完畢，依過失致死罪判黃男有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年。