水電工靠大麻蛋糕賺百萬　生意太好來不及出貨...毒蟲找警檢舉

▲水電工鋌而走險研發大麻甜點，沒想到因生意太好出不了貨才被檢舉曝光。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

桃園中壢一對同居情侶，在正職閒暇之餘，異想天開做起「大麻甜點」賺外快，倆人研發出「大麻蜜」、「大麻蛋糕」、「大麻巧克力」，靠著網路通訊軟體作掩護，以關鍵字吸引好其的網友購買，短短3個月進帳百萬，沒想到「嚐鮮」客人太多，供不應求，情侶出不了貨，被檢舉到新竹市警局，倆人因此落網。

水電工羅男與吳姓女友在中壢租屋處的小廚房，以簡單模具將大麻做為添加物，製作一系列巧克力、蛋糕、蜜等甜點，利用通訊軟體Telegram「紙飛機」做平台，以「植物草本」、「飛行」、「黑色鼠尾草」的關鍵字吸引同道中人，再以便利商店「店到店」方式交貨，躲避追查。

為了製作大麻甜點，倆人還在陽台栽種大麻獲取原料，他們相準年輕人貪新鮮特質，研發出大麻太妃糖、大麻巧克力等一系列甜點，即使以巧克力10公克1000元、太妃糖5公克2000元的高單價定位，依然阻擋不了年輕消費者好奇的心理，短短3個月，進帳百萬。

▲▼大麻甜點走高單價設定，不過賣相實屬不佳，羅嫌落網後也坦承，消費者只會買第一次，幾乎沒有回頭客。





「大麻甜點」生意如火如荼，沒想到因為生意太好，供不應求，倆人收了錢出不了貨，才被網友檢舉到新竹市警局。日前桃園地檢署檢察官徐銘韡指揮新竹市刑警大隊科技犯罪偵查隊，持搜索票於高雄市、桃園市分別查獲羅、吳2嫌。兩嫌坦承製作大麻甜點是因為看準年輕人好奇的心理，因此客群幾乎是一次性消費，不會再回購。全案依違反毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦。

▲羅、吳利用「植物草本」、「飛行」、「黑色鼠尾草」的關鍵字吸引同道中人。

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