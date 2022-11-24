防空洞改建高67米「基隆塔」　蔡英文：國際級台灣新地標

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯即將完工，主塔高67公尺、全跨87公尺的橋式起重機意象結構。總統蔡英文今（24日）由市長林右昌、立委蔡適應陪同視察基隆塔，林右昌說明基隆塔概況完工在即，致贈蔡總統基隆塔模型，蔡總統期許未來這項建設成為台灣重要地標，國際旅客來玩不只記得台北有座101大樓，心中也會烙印這座基隆塔。

▲防空洞改建高67米「基隆塔」，預計今年11月30日完工。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌指出，地標豎梯頂層平行接連至主普壇廣場，設計角度可眺望基隆市區與基隆港嘴、基隆嶼的最佳環境視野，基隆是國際郵輪母港，每年有超過百萬人次旅客，日後會是迎接國際旅客，看到台灣的第一個印象，「這不只是基隆地標，未來也是台灣地標」。

林右昌表示，地標豎梯主塔高聳是視覺焦點地標，這項大結構工程施作技術也是挑戰，整體打造基隆城市新意象、新品牌，榮獲「2021致敬城鄉魅力大賞」競爭型計畫優等獎、「2021國家卓越建設獎」最佳規劃設計類獎項殊榮，這完全是無中生有的創意、高難度挑戰，下了很大決心施作，謝謝建築師與營造廠用心完成工程。

▲總統蔡英文今天由市長林右昌、立委蔡適應陪同視察基隆塔。

蔡適應表示，市府不但有好的規劃能力，確實執行這項案子接近啟用，基隆塔地標豎梯造型，以海港城市特有的橋式起重機為設計出發點，和基隆地景特色整合在一起，連接到舉辦中元祭的主普壇，整合歷史與現代，這是基隆未來最有魅力的地標。

蔡英文表示，國際旅客未來搭郵輪到基隆看見新地標，下船後直接步行搭電梯到山丘上，眺望基隆港與整座山城，她在觀景台感受景色壯觀，基隆塔外觀壯闊，以橋式起重機外型設計，很有基隆港都特色，未來這項建設成為台灣重要地標，國際旅客來玩不只記得台北有座101大樓，心中也會烙印這座基隆塔。

蔡英文說，市府團隊用國際宏觀視野建設基隆，透過市港再生標竿計畫翻轉這座城市，右昌市長提出基隆山海城串聯再造計畫興建基隆塔，市府原本要負擔3.7億元經費，因為蔡適應委員積極爭取，中央補助地方超過七成經費，市府僅負擔不到一億元。

蔡英文指出，八年來從國門廣場、城際轉運站到基隆塔建設，因為中央地方同心協力，基隆快速翻轉成為名副其實的海洋國門，前陣子紐約時報報導，改造防空洞變成文化綠洲。她謝謝右昌市長所帶領基隆隊，蔡適應委員協助，市民團結努力，帶領這座城市升級轉型，讓世界看到基隆文化、台灣文化。

基隆山海城串聯再造計畫（基隆塔）總工程經費為3.7億元，其中，內政部營建署核定補助計2.6億元（約佔總經費71％）、交通部觀光局補助997萬餘元（約佔總經費2.7％）；基隆塔以港區「橋式起重機」為發想，啟用後可透過基隆塔電梯及高架人行棧道的水平及垂直動線，將遊客自基隆港東岸運送至中正公園主普壇後側，縫補港區及東岸步行動線，達成「港、城、丘」新生活體驗。

除了基隆塔工程，市政府也活化再利用「信二路防空洞」，山洞內加上上山電梯，並配合修建完善的人行通廊步道，未來從東岸停車場，進入防空洞乘坐電梯，就可直接步行到基隆塔，串接整個希望之丘景點。

【更多新聞】

►投票日停電？謝國樑控奧步引台電抗議 蔡適應競總：為敗選找理由

►基隆首場市長公政見發表會 謝國樑「射三箭」保證一定實現

►謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大 創基隆造勢紀錄

►蔡英文視察基隆城際轉運站 林右昌：未來四大計畫緊接推動

►蔡適應團隊控送物資涉賄選 謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題