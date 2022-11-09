　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美期中選舉澤倫斯基籲團結　白宮稱誰勝選都會挺烏

▲▼拜登、澤倫斯基。（組圖／路透）

▲白宮指出，不論期中選舉如何，都會力挺烏克蘭。（組圖／路透）

文／中央社

美國今天舉行期中選舉，若共和黨掌控國會，恐使美國對烏克蘭的支持力道出現變數。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲美國保持團結，白宮則指出，即便共和黨勝選，美國仍會力挺烏克蘭。

●期中選舉為挺烏添變數 澤倫斯基籲美國保持團結
決定美國國會控制權的期中選舉今天登場，選後美國對烏克蘭的支持仍在未定之天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲美國保持團結。

法新社報導，澤倫斯基在獲頒美國自由獎章（US Liberty Medal）的預錄致詞中說：「我呼籲你們跟現在一樣，堅定不移地保持團結，直到我們聽到夢寐以求重要字眼的那一天…直到我們聽見終於恢復和平。民主政體不應在通往勝利的路途中停下腳步。」

美國總統拜登（Joe Biden）是軍援和金援烏克蘭抵抗莫斯科侵略的重要盟友。他呼籲選民支持民主黨的參眾議員候選人，若輸掉兩院掌控權，拜登將成為跛鴨，美國能否繼續堅定支持基輔也出現疑問。

澤倫斯基表示：「跟任何民主社會一樣，烏克蘭人民對生活和政治抱持不同觀點，好比前幾年，我們自覺分裂，爭論著我們是否能有團結的時候。」「不過，當俄羅斯決定摧毀我們的自由、把烏克蘭從地表抹除，我們立刻團結起來並維持至今。」

●白宮：即便共和黨贏得期中選舉 美仍力挺烏克蘭
白宮表示，即便對國家支出感到憂心的共和黨贏得期中選舉，美國對烏克蘭戰爭行動的支持仍「堅定不移」。

美國今天舉行期中選舉，若共和黨拿下聯邦眾議院，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）可望成為議長。他最近警告，若共和黨握有權力，烏克蘭將不再獲得「空白支票」。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「我們有信心，美國的支持將堅定不移、不會動搖。」她表示，總統拜登「致力以兩黨都認同的方式來支持烏克蘭，就如他一向所為」。

▲▼ 烏克蘭赫爾松。（圖／路透）

▲烏克蘭軍方控俄羅斯掠奪民宅，以應對接下來的激烈巷戰。（圖／路透）

●赫松大戰倒數 烏克蘭控俄劫掠民宅
烏克蘭指控俄羅斯洗劫南部城市赫松（Kherson）的空民宅，還派遣便衣部隊占用這些房舍，以準備進行巷戰。雙方都預期在赫松的這場仗，將是俄烏戰爭最重要的戰役之一。

路透社報導，預期烏克蘭將為收復赫松發動攻擊，最近幾天俄羅斯已經下令平民離開。這裡是俄國2月入侵烏克蘭以來，唯一占領的州首府。

烏克蘭軍方表示，俄軍身穿平民衣著占用民宅，參與對居民和基礎設施的搶劫和盜竊，並將設備、食物和車輛運往俄羅斯。

●俄媒：俄美討論舉行核武會談 烏克蘭衝突後首場
俄羅斯「工商日報」（Kommersant）援引4名消息人士的話報導，俄國和美國討論舉行俄國出兵烏克蘭後的首場戰略核武會談。

路透社報導，儘管有關裁減核武軍備的「新戰略武器裁減條約」（New START）仍然有效，但自俄國於2月24日在烏克蘭展開軍事行動以來，雙方對於戰略穩定的談判已凍結。

根據「工商日報」，可能會在中東舉行會談，因為傳統東道國瑞士對入侵烏克蘭的俄國採取制裁，使得俄國不再認為瑞士是一個中立國家。

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁可能以視訊方式出席G20。（圖／路透）

●G20峰會澤倫斯基將與會 佐科威：普丁可能視訊出席
20國集團（G20）峰會下週舉行，東道主印尼總統佐科威（Joko Widodo）說，「若情況允許」，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將參加，也可能視訊出席。烏克蘭公共廣播公司引述總統澤倫斯基發言人說，澤倫斯基將與會。

路透社報導，20國集團高峰會定15日至16日在峇里島舉行，擔任主席的佐科威表示，普丁上週在電話中沒有排除出席峰會，如果可能的話，他會參加。

印尼也邀請澤倫斯基參加峰會。澤倫斯基先前曾表示，如果普丁參加，他就不會出席。烏克蘭公共廣播公司Suspilne報導，澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）表示，澤倫斯基將與會，最有可能以視訊方式出席。

●澤倫斯基：只對跟俄羅斯「真誠」談判持開放態度
 烏克蘭總統澤倫斯基表示，他對與俄羅斯談判持開放態度，但只有恢復烏克蘭邊界、為俄羅斯攻擊作出賠償並懲罰那些應對戰爭罪行負責的人，才算「真誠的」談判。

澤倫斯基8日將向參加全球氣候峰會的世界各國領袖發表演說，在此之前他說道：「任何認真對待氣候議程的人，也應認真對待立即阻止俄羅斯侵略、恢復我們的領土完整以及迫使俄羅斯進入真誠和平談判的必要性。」

他說，烏克蘭一再提議進行這種談判，但「我們總是得到俄羅斯的瘋狂回應，包括新的恐怖攻擊、砲擊或勒索」。

●「普丁的大廚」俄商普里格津承認介入美國選舉
有「普丁的大廚」稱號的俄羅斯餐飲業商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，他介入過美國選舉，未來也不會停手。華府先前曾正式將他列入試圖影響美國政治的俄國人名單，如今他自己首度承認。

路透社報導，根據普里格津外燴公司「諧和」（Concord）的公關部門在俄羅斯社群媒體「保持聯絡」（VKontakte）的發文，他表示：「我們曾經干預過（美國選舉），我們現在正在干預，未來也將繼續干預。」

法新社報導，由於美國今天舉行期中選舉，一家俄羅斯新聞網站針對彭博（Bloomberg News）報導聲稱俄羅斯正在干預這場選舉，而向普里格津尋求置評，他於是做出這番回應。

61歲的普里格津因為旗下外燴公司包辦克里姆林宮的合約，而被外界戲稱「（俄羅斯總統）普丁的大廚」。美國政府曾經正式指控他資助俄羅斯的「酸民農場」（troll farm）來試圖影響美國政治。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／高雄5槍手落網了！　狼狽趴地模樣曝光
辣妹頂渾圓雪乳吃麵　瘋狂抖動快撐爆內衣！邪惡視角曝
台豬仔囚房如屠宰場！人遭曚眼嘴塞布條　 鄉民驚呆：不給活路
洗車女付200元用丟的！女員工彎腰撿溼鈔票　超辛酸影片曝光
台灣大賽／兄弟G4拚封王！先發投手出爐
台灣大賽／兄弟3勝0敗奪冠機率100％！助總7連勝平紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國嚴防「期中選舉」受干預　安全機關將嚴控網路安全

美期中選舉澤倫斯基籲團結　白宮稱誰勝選都會挺烏

英國QS亞洲大學排名　台灣大學唯一闖入前20強

G20峰會澤倫斯基將與會　佐科威：普丁可能視訊出席

男跨女排球員「112公里」暴力扣殺　女孩顏面接球腦震盪2周

辣妹頂渾圓雪乳街邊吃麵　瘋狂抖動快撐爆黑色內衣！邪惡視角曝光

烏俄戰爭後首次！　俄美擬在中東舉行戰略核武會談

與36隻活死狗混居！7孩全身人犬屎尿　變態父母每月爽領26萬補助

拜習會將登場？印尼總統：美中領導人確認出席G20峰會

慾求不滿睡6男！50歲女富豪愛上「能幹秘書」　被控淫亂吃官司

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

高雄2車被開15槍撞電桿　 2人腿、頭中彈乘客急逃

蘇有朋《披荊斬棘2》奪總冠軍！　「以為沒機會回舞台」..唱到泛淚

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光！

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

台版豬寮囚虐影片曝！膠帶蒙眼+嘴塞布+手上銬　20多人擠躺小房

美國嚴防「期中選舉」受干預　安全機關將嚴控網路安全

美期中選舉澤倫斯基籲團結　白宮稱誰勝選都會挺烏

英國QS亞洲大學排名　台灣大學唯一闖入前20強

G20峰會澤倫斯基將與會　佐科威：普丁可能視訊出席

男跨女排球員「112公里」暴力扣殺　女孩顏面接球腦震盪2周

辣妹頂渾圓雪乳街邊吃麵　瘋狂抖動快撐爆黑色內衣！邪惡視角曝光

烏俄戰爭後首次！　俄美擬在中東舉行戰略核武會談

與36隻活死狗混居！7孩全身人犬屎尿　變態父母每月爽領26萬補助

拜習會將登場？印尼總統：美中領導人確認出席G20峰會

慾求不滿睡6男！50歲女富豪愛上「能幹秘書」　被控淫亂吃官司

蘇澳暴雨1小時狂灌120毫米　溪水暴漲溢出「馬路淹到腰」民宅泡水

習近平新頭銜「軍委聯指總指揮」：全軍精力向打仗聚焦

鄭運鵬「從小看魔獸打球」遭酸爆！緊急滅火：他的NBA生涯很勵志

影／和尚鸚鵡堅持「緊貼爸手邊」　推走又回來超黏人！

美國嚴防「期中選舉」受干預　安全機關將嚴控網路安全

雙11海外購物注意「11類商品」有稅金　鞋靴類最高課徵43%

魔獸風暴襲台　雲豹主場挑戰台籃最狂15000席滿座

阿里山林鐵台車煞車連桿斷！　2工人「跳車」頭部撕裂傷

快訊／台版柬埔寨幹部「蝦董」聲押禁見　面試官女友請回

彰化大樓外牆剝落遭諷「踩地雷」！管委會揭維修難處

萌妹客廳玩棍子下秒甩出　砸中電視螢幕瞬間黑一塊

國際熱門新聞

他把「USB線插進陰莖」　充電線在GG內大打結

辣妹吃麵「雪乳邪惡晃動」　上下狂抖包不住

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

麥當勞員工：看餐點就知你是什麼人

60男戰10女！月辦「15場雜交趴」撈1.4億

世界末日將在這年降臨！超級計算機：它會開始殺人

男跨女排球員112公里暴力扣殺　女孩腦震盪2周

英國QS亞洲大學排名　台灣大學唯一闖入前20強

美期中選舉澤倫斯基籲團結　白宮稱誰勝選都會挺烏

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

分泌物含「迷幻劑」　美警告：不要舔蟾蜍

7孩與36隻活死狗混居！變態父母每月爽領26萬

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

更多熱門

相關新聞

道瓊開盤上漲100點　投資人期待期中選舉結果

道瓊開盤上漲100點　投資人期待期中選舉結果

美股8日開盤，道瓊工業平均指數上漲 114 點，或 0.35%。標準普爾 500 指數上漲 0.21%，納斯達克綜合指數上漲 0.23%，道瓊指數已經連續3天上漲，投資人現在正在期待期中選舉的結果。

G20峰會澤倫斯基將與會　佐科威：普丁可能視訊出席

G20峰會澤倫斯基將與會　佐科威：普丁可能視訊出席

外交部：曾聖光家屬赴東歐　確認遺體妥善安置

外交部：曾聖光家屬赴東歐　確認遺體妥善安置

男跨女排球員112公里暴力扣殺　女孩腦震盪2周

男跨女排球員112公里暴力扣殺　女孩腦震盪2周

俄媒：俄美擬舉行戰略核武會談

俄媒：俄美擬舉行戰略核武會談

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia期中選舉北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

被爆「為小黃瓜痛罵助理」　王思佳公開認：就是我

鄭運鵬喊「從小看魔獸打球」　年齡遭酸爆

高雄5槍手落網了　狼狽趴地模樣曝光

台唯一清流YTR喜曝懷2胎！「做到1關鍵」真的中獎

台豬仔囚房曝　網驚：不給活路

身障女被逼嘿咻19次拍攝性愛影片　已婚男以此逃脫牢獄之災

百萬正妹YTR真實身份起底　賤葆：全台僅3人

蘇貞昌專機趕輔選　空軍：與歷任政府無異

館長直球對決中國鵬爭議　鄭運鵬：經歷過才想突破

女洗車付200元用丟的！員工彎腰撿

BLACKPINK Jisoo「脖子腫塊99%有問題」　醫生警告：快動手術

鄭明典PO血月奇景　高清照美炸

更多

最夯影音

更多
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD
單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面