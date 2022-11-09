美期中選舉澤倫斯基籲團結　白宮稱誰勝選都會挺烏

▲白宮指出，不論期中選舉如何，都會力挺烏克蘭。（組圖／路透）



文／中央社

美國今天舉行期中選舉，若共和黨掌控國會，恐使美國對烏克蘭的支持力道出現變數。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲美國保持團結，白宮則指出，即便共和黨勝選，美國仍會力挺烏克蘭。

●期中選舉為挺烏添變數 澤倫斯基籲美國保持團結

決定美國國會控制權的期中選舉今天登場，選後美國對烏克蘭的支持仍在未定之天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲美國保持團結。

法新社報導，澤倫斯基在獲頒美國自由獎章（US Liberty Medal）的預錄致詞中說：「我呼籲你們跟現在一樣，堅定不移地保持團結，直到我們聽到夢寐以求重要字眼的那一天…直到我們聽見終於恢復和平。民主政體不應在通往勝利的路途中停下腳步。」

美國總統拜登（Joe Biden）是軍援和金援烏克蘭抵抗莫斯科侵略的重要盟友。他呼籲選民支持民主黨的參眾議員候選人，若輸掉兩院掌控權，拜登將成為跛鴨，美國能否繼續堅定支持基輔也出現疑問。

澤倫斯基表示：「跟任何民主社會一樣，烏克蘭人民對生活和政治抱持不同觀點，好比前幾年，我們自覺分裂，爭論著我們是否能有團結的時候。」「不過，當俄羅斯決定摧毀我們的自由、把烏克蘭從地表抹除，我們立刻團結起來並維持至今。」

●白宮：即便共和黨贏得期中選舉 美仍力挺烏克蘭

白宮表示，即便對國家支出感到憂心的共和黨贏得期中選舉，美國對烏克蘭戰爭行動的支持仍「堅定不移」。

美國今天舉行期中選舉，若共和黨拿下聯邦眾議院，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）可望成為議長。他最近警告，若共和黨握有權力，烏克蘭將不再獲得「空白支票」。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「我們有信心，美國的支持將堅定不移、不會動搖。」她表示，總統拜登「致力以兩黨都認同的方式來支持烏克蘭，就如他一向所為」。

▲烏克蘭軍方控俄羅斯掠奪民宅，以應對接下來的激烈巷戰。（圖／路透）



●赫松大戰倒數 烏克蘭控俄劫掠民宅

烏克蘭指控俄羅斯洗劫南部城市赫松（Kherson）的空民宅，還派遣便衣部隊占用這些房舍，以準備進行巷戰。雙方都預期在赫松的這場仗，將是俄烏戰爭最重要的戰役之一。

路透社報導，預期烏克蘭將為收復赫松發動攻擊，最近幾天俄羅斯已經下令平民離開。這裡是俄國2月入侵烏克蘭以來，唯一占領的州首府。

烏克蘭軍方表示，俄軍身穿平民衣著占用民宅，參與對居民和基礎設施的搶劫和盜竊，並將設備、食物和車輛運往俄羅斯。

●俄媒：俄美討論舉行核武會談 烏克蘭衝突後首場

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）援引4名消息人士的話報導，俄國和美國討論舉行俄國出兵烏克蘭後的首場戰略核武會談。

路透社報導，儘管有關裁減核武軍備的「新戰略武器裁減條約」（New START）仍然有效，但自俄國於2月24日在烏克蘭展開軍事行動以來，雙方對於戰略穩定的談判已凍結。

根據「工商日報」，可能會在中東舉行會談，因為傳統東道國瑞士對入侵烏克蘭的俄國採取制裁，使得俄國不再認為瑞士是一個中立國家。

▲俄羅斯總統普丁可能以視訊方式出席G20。（圖／路透）



●G20峰會澤倫斯基將與會 佐科威：普丁可能視訊出席

20國集團（G20）峰會下週舉行，東道主印尼總統佐科威（Joko Widodo）說，「若情況允許」，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將參加，也可能視訊出席。烏克蘭公共廣播公司引述總統澤倫斯基發言人說，澤倫斯基將與會。

路透社報導，20國集團高峰會定15日至16日在峇里島舉行，擔任主席的佐科威表示，普丁上週在電話中沒有排除出席峰會，如果可能的話，他會參加。

印尼也邀請澤倫斯基參加峰會。澤倫斯基先前曾表示，如果普丁參加，他就不會出席。烏克蘭公共廣播公司Suspilne報導，澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）表示，澤倫斯基將與會，最有可能以視訊方式出席。

●澤倫斯基：只對跟俄羅斯「真誠」談判持開放態度

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他對與俄羅斯談判持開放態度，但只有恢復烏克蘭邊界、為俄羅斯攻擊作出賠償並懲罰那些應對戰爭罪行負責的人，才算「真誠的」談判。

澤倫斯基8日將向參加全球氣候峰會的世界各國領袖發表演說，在此之前他說道：「任何認真對待氣候議程的人，也應認真對待立即阻止俄羅斯侵略、恢復我們的領土完整以及迫使俄羅斯進入真誠和平談判的必要性。」

他說，烏克蘭一再提議進行這種談判，但「我們總是得到俄羅斯的瘋狂回應，包括新的恐怖攻擊、砲擊或勒索」。

●「普丁的大廚」俄商普里格津承認介入美國選舉

有「普丁的大廚」稱號的俄羅斯餐飲業商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，他介入過美國選舉，未來也不會停手。華府先前曾正式將他列入試圖影響美國政治的俄國人名單，如今他自己首度承認。

路透社報導，根據普里格津外燴公司「諧和」（Concord）的公關部門在俄羅斯社群媒體「保持聯絡」（VKontakte）的發文，他表示：「我們曾經干預過（美國選舉），我們現在正在干預，未來也將繼續干預。」

法新社報導，由於美國今天舉行期中選舉，一家俄羅斯新聞網站針對彭博（Bloomberg News）報導聲稱俄羅斯正在干預這場選舉，而向普里格津尋求置評，他於是做出這番回應。

61歲的普里格津因為旗下外燴公司包辦克里姆林宮的合約，而被外界戲稱「（俄羅斯總統）普丁的大廚」。美國政府曾經正式指控他資助俄羅斯的「酸民農場」（troll farm）來試圖影響美國政治。

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