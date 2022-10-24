丹桂飄香走街串巷　在滬台青海上追夢

記者趙禕／上海報導

為了幫助目前生活、求學、工作在上海的台灣青年更直觀地感受上海城市發展現況和大陸的經濟社會發展成就，上海市台灣同胞投資企業協會特別舉辦「海上追夢」交流研習營，在上海桂花香縈繞街頭的時節裡，透過不同的行走路線讓台青們深入上海的大街小巷，開拓視野、增進交流。

▲參加活動的台青們透過走街串巷深入探索上海文化之美。（圖／記者趙禕攝）

台灣青年「海上追夢」交流研習營針對上海16個區規劃了不同的深度探索路線，像是徐匯區的藝術風情之旅、長寧區的深度藝遊之旅、靜安區的閱讀建築之旅、黃浦區的紅色經典之旅、普陀區的蘇州河畔之旅、奉賢區的新城新貌之旅、浦東新區的東岸尋訪之旅、寶山區的工業文明之旅、嘉定區的風雅時尚之旅、楊浦區的城市秀帶之旅、虹口區的海上方舟之旅、閔行區的藝術文創之旅、金山區的生態風光之旅、青浦區的水鄉休閒之旅、松江區的山水尋根之旅、和崇明區的生態休閒之旅等。讓生活在上海的台灣青年從豐富多樣的路線裡，細細品味上海多元文化風貌和獨特歷史底蘊。

▲台灣青年「海上追夢」交流研習營從徐匯區的藝術風情之旅啟程。（圖／記者趙禕攝）

「海上追夢」交流研習營的第一站從徐匯區啟動，為了讓台灣青年更好地認識徐匯，真正體會上海徐匯區這個海派文化發源地的獨特魅力，徐匯區還準備介紹徐匯的精美書冊贈送給參與活動的台青們。徐匯區委常委秦麗萍表示，台青們在徐匯區行走的路線包括展示徐匯海派資源歷史的土山灣博物館，和徐匯區面向未來、面向世界的國際化親水區域徐匯濱江，以及擁有近1000棟優秀歷史文化保護建築、具有深厚文化底蘊的武康路歷史風貌保護區，希望大家以後也能多到徐匯走走看看，也希望有更多台青朋友選擇在徐匯工作、生活。

▲徐匯區委常委秦麗萍。（圖／記者趙禕攝）

▼徐匯區委常委秦麗萍向台青們贈書，由台青代表羅偉倫代表領取。（圖／記者趙禕攝）

活動在由上海市台辦副主任王立新向上海市台協台青部部長史家怡授旗後正式展開。上海市台協會長張簡珍期許台青們能加深兩岸文化、經濟、就業、創業、文創等所有的交流；同時為台灣的年輕人創造一個機會，讓他們來看看上海、看看大陸14億人口的市場，共同築夢、創業、就業。

▲上海市台辦副主任王立新向上海市台協台青部部長史家怡授旗。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

台灣青年「海上追夢」交流研習營首站從徐匯區的土山灣博物館開始。土山灣博物館位於徐家匯南部肇嘉浜沿岸，是1832至1837年間由時任江蘇巡撫的林則徐率民眾疏浚蒲匯塘等河道堆集淤泥而成；1864年，教會在這裡創設土山灣孤兒院，在撫養孤兒的同時還創辦了土山灣工藝品廠，內設繪畫、雕塑、印刷、木刻、金工等工種。上海有許多新工藝、新技術都從這裡發源。

▲台青們在1912土山灣孤兒們經過一年多時間艱苦雕刻而成，並曾在1915年「巴拿馬—太平洋」世界博覽會上展出的土山灣牌樓前合影。（圖／記者趙禕攝）

▼參加研習營的台青們細細品味館內的藝術品。（圖／記者趙禕攝）



▼早期土山灣工藝品廠裡作業的情況。（圖／記者趙禕攝）

研習營隨後又先後領著台青們到徐匯濱江的龍美術館，和中國歷史文化名街、被譽為濃縮了上海近代百年歷史「名人路」的武康路，在專業解說員的介紹下，體驗上海的文化藝術之美。

▲台青們在徐匯濱江畔的龍美術館。（圖／記者趙禕攝）

▼台青們在武康大樓前。（圖／記者趙禕攝）