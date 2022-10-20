疫情解封全校大解放！操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

▲許多情侶直接把操場當成摩鐵，當眾活春宮。（翻自《51吃瓜網》）

圖文／鏡週刊

大陸南京工程學院近日發生一起相當誇張的事件，9月下旬該校終於迎接疫情解封的日子到來，但後續幾周內，似乎有越來越多的校園情侶憋不住，直接把操場當成摩鐵，當眾活春宮，最後更形成「多人運動」。

由於大陸當局嚴格實施「清零」政策，因此對於有疫情傳出後，就會進行嚴格封控，南京工程學院也因此被封了好幾個月，9月初還有學生透過微博抱怨「封到瘋了！」。不過就在9月下旬，該校終於迎來解封，也讓學生們終於能鬆一口氣。

▲操場看台滿滿「多人運動」。（翻自《51吃瓜網》）

▲事件引發網友議論。（翻自《51吃瓜網》）

不過事後陸續有網友傳出，就在南京工程學院的操場與看台，似乎聚集了一群解封後想發洩的同學們。更有不少目擊者看到，許多校園情侶乾脆把操場當成摩鐵，當眾上演活春宮，而且不只一對，而是「很多對」，頓時間真的變成「多人運動」。

就有網友戲言，可能是「三炮射開大門」，因為陸續發生校內活春宮事件，最後不得不讓當局讓校園解封。還有網友說：「封校憋不住了。」、「牛逼。」、「太丟人了。」

▲有網友戲稱「三炮打開大門」。（翻自《51吃瓜網》）

▲校園情侶似乎都憋不住了。（翻自《51吃瓜網》）

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