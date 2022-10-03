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哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭　關係從此回不去

▲▼威廉王子與哈利王子。（圖／路透）

▲威廉王子（右）與哈利王子（左）兄弟情破裂關鍵原因曝光。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

英國《泰晤士報》記者瓦倫丁洛（Valentine Low）新書揭露了威廉、哈利「兄弟失和」的關鍵王室秘辛，內容提到哈利和梅根2019年的一次訪問惹毛了威廉和凱特的幕僚，威廉原本打算和弟弟見面聊開，但哈利卻怕幕僚洩密叫威廉「別來了」。此後，兄弟倆心結越來越深，關係幾乎回不去了。

根據《每日郵報》報導，瓦倫丁洛在新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）提到，哈利夫婦2019年在一趟南非之行的尾聲接受英國ITV訪問，哈利當面被問到和威廉是否關係緊張時並未否認，而是解釋說「我們現在確實走的是不同的路，作為兄弟，你知道的，關係難免時好時壞。」

▲▼英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

▲英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」上月久違同框，一起前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

哈利夫妻在這場訪問中也首次暗示了梅根可能是受害者。當時梅根看起來脆弱，似乎是強忍著眼淚說出自己「過得很辛苦」。她還對主持人表示，「謝謝你的關心，因為沒有多少人問過我是否過得好。」

這段訪談在當年10月份播出，正好遇上威廉和凱特訪問巴基斯坦，一夕間媒體對於「梅根掙扎的內心世界」做出爆炸性反應，掩蓋了威廉夫婦巴基斯坦行的報導，威廉的幕僚團隊被爆料對此相當不滿，認為哈利夫婦是故意選在此刻曝光，兩家的關係就此愈趨緊張。

▲▼威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲據傳，威廉原本想找哈利聊聊，試圖解開心結，最終這場會面仍因哈利破局。（圖／路透）

威廉不僅對於媒體赤裸描述弟弟和弟媳心境的報導感到震驚，更意識到手足關係陷入危機，因此在訪談節目播出後隔天打電話給哈利，想當面和弟弟聊開。據悉，起初哈利是贊成見面的，但不知為何後來又問說此事還有誰會知情。威廉解釋，他必須排開日程才能見面，這意味著他得告知私人秘書。由於哈利害怕威廉的幕僚向媒體洩密，所以就告訴威廉「別來了」。

▲▼梅根馬可,哈利王子 。（圖／路透社）

▲梅根和哈利在歐普拉專訪中爆英國王室黑料。（圖／路透）

瓦倫丁洛表示，哈利寧願不見哥哥，也不想冒險讓這件事登上新聞。幾個月後，哈利和梅根就宣布卸去王室職務，定居美國加州後，夫妻倆在2021年3月接受美國知名主持人歐普拉訪問，無所忌憚地談到兩人和王室破裂的關係，導致威廉和哈利昔日的兄弟情幾乎回不去了。

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