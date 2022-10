哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭　關係從此回不去

▲威廉王子(右)與哈利王子(左)兄弟情破裂關鍵原因曝光。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

英國《泰晤士報》記者瓦倫丁洛(Valentine Low)新書揭露了威廉、哈利「兄弟失和」的關鍵王室秘辛,內容提到哈利和梅根2019年的一次訪問惹毛了威廉和凱特的幕僚,威廉原本打算和弟弟見面聊開,但哈利卻怕幕僚洩密叫威廉「別來了」。此後,兄弟倆心結越來越深,關係幾乎回不去了。

根據《每日郵報》報導,瓦倫丁洛在新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》(朝臣:王冠背後隱藏的權力,暫譯)提到,哈利夫婦2019年在一趟南非之行的尾聲接受英國ITV訪問,哈利當面被問到和威廉是否關係緊張時並未否認,而是解釋說「我們現在確實走的是不同的路,作為兄弟,你知道的,關係難免時好時壞。」

▲英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」上月久違同框,一起前往溫莎堡(Windsor Castle)。(圖/路透)

哈利夫妻在這場訪問中也首次暗示了梅根可能是受害者。當時梅根看起來脆弱,似乎是強忍著眼淚說出自己「過得很辛苦」。她還對主持人表示,「謝謝你的關心,因為沒有多少人問過我是否過得好。」

這段訪談在當年10月份播出,正好遇上威廉和凱特訪問巴基斯坦,一夕間媒體對於「梅根掙扎的內心世界」做出爆炸性反應,掩蓋了威廉夫婦巴基斯坦行的報導,威廉的幕僚團隊被爆料對此相當不滿,認為哈利夫婦是故意選在此刻曝光,兩家的關係就此愈趨緊張。

▲據傳,威廉原本想找哈利聊聊,試圖解開心結,最終這場會面仍因哈利破局。(圖/路透)

威廉不僅對於媒體赤裸描述弟弟和弟媳心境的報導感到震驚,更意識到手足關係陷入危機,因此在訪談節目播出後隔天打電話給哈利,想當面和弟弟聊開。據悉,起初哈利是贊成見面的,但不知為何後來又問說此事還有誰會知情。威廉解釋,他必須排開日程才能見面,這意味著他得告知私人秘書。由於哈利害怕威廉的幕僚向媒體洩密,所以就告訴威廉「別來了」。

▲梅根和哈利在歐普拉專訪中爆英國王室黑料。(圖/路透)

瓦倫丁洛表示,哈利寧願不見哥哥,也不想冒險讓這件事登上新聞。幾個月後,哈利和梅根就宣布卸去王室職務,定居美國加州後,夫妻倆在2021年3月接受美國知名主持人歐普拉訪問,無所忌憚地談到兩人和王室破裂的關係,導致威廉和哈利昔日的兄弟情幾乎回不去了。

