她右眼潰瘍劇痛幾乎失明！　竟是「隱形眼鏡」造成細菌感染

▲英國一名女子因戴隱形眼鏡引發細菌感染。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名女子某天醒來張開眼睛,發現右眼劇烈疼痛,只要有一點光就會出現灼燒感,起初以為是結膜炎,結果點了藥水之後更嚴重,只好立刻到急診室就醫,結果發現她的眼睛居然遭細菌感染,而罪魁禍首就是她的隱形眼鏡。

現年24歲的霍金斯(Laura Hawkins)到澳洲旅行時,某天早上醒來後發現右眼劇烈疼痛,只要一點點光線進入眼睛,就會出現灼燒感。起初她以為是結膜炎,自行點了藥水之後發現狀況越來越嚴重,只好到醫院急診室求助。

結果醫生發現她眼睛被細菌感染,角膜出現巨大的潰瘍,如果不緊急處理可能就會失明,而罪魁禍首就是她的隱形眼鏡。霍金斯說,她戴隱形眼鏡很多年了,但從來沒出現過問題,「我戴隱形眼鏡前後都會洗手,還會用生理食鹽水泡著之後,蓋好放進化妝包裡。」

