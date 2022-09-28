她右眼潰瘍劇痛幾乎失明！　竟是「隱形眼鏡」造成細菌感染

▲英國一名女子因戴隱形眼鏡引發細菌感染。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子某天醒來張開眼睛，發現右眼劇烈疼痛，只要有一點光就會出現灼燒感，起初以為是結膜炎，結果點了藥水之後更嚴重，只好立刻到急診室就醫，結果發現她的眼睛居然遭細菌感染，而罪魁禍首就是她的隱形眼鏡。

現年24歲的霍金斯（Laura Hawkins）到澳洲旅行時，某天早上醒來後發現右眼劇烈疼痛，只要一點點光線進入眼睛，就會出現灼燒感。起初她以為是結膜炎，自行點了藥水之後發現狀況越來越嚴重，只好到醫院急診室求助。

結果醫生發現她眼睛被細菌感染，角膜出現巨大的潰瘍，如果不緊急處理可能就會失明，而罪魁禍首就是她的隱形眼鏡。霍金斯說，她戴隱形眼鏡很多年了，但從來沒出現過問題，「我戴隱形眼鏡前後都會洗手，還會用生理食鹽水泡著之後，蓋好放進化妝包裡。」

Laura Hawkins had been keeping her contact lenses in her make-up bag.https://t.co/UufDPQgNSh — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) September 27, 2022

醫生先開了強效止痛藥後，從她眼睛裡刮出了部分細菌進行檢測，而她回到英國後，眼睛仍留下了疤痕，視力也嚴重受損，「我的視力一直沒有恢復，現在看就像是被一層白布蓋住，尤其晚上有光線的時候，我幾乎看不見。」

現在霍金斯正在等待眼角膜移植，醫生指出，她應該是在取下隱形眼鏡時不小心劃傷眼睛，或著是在戴上之前，隱形眼鏡就已經因化妝包內的髒汙，而被細菌汙染了。

►更多熱門國際新聞

右肺抽出1200c.c.黃臭膿液 竟是「蛀牙」害的！他狂咳胸痛超崩潰

9歲喬治王子在學校耍大牌！嗆同學「我爸是未來國王，你小心點」

俄少年「DIY弄斷腿」躲兵役 驚悚畫面曝光！骨碎瞬間痛苦哀號

e>