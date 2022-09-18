CNN稱民用無人機是「中國新威脅」　專家指1問題：解放軍也能操控

▲金門官兵演練使用干擾槍，對不明無人機實施GPS信號干擾及控制。（圖／軍聞社提供）

記者張寧倢／編譯

台灣金門近日受中國無人機頻繁侵擾，國防部9月8日更證實共軍無人機「首度」飛越海峽中線。美國有線電視新聞網（CNN）17日以「台灣軍方面臨中國新威脅：無人機的網路效應」為題刊出報導，觀察人士提到，這些無人機看似民用型號，但「任何人都能操作，包含軍隊」，且中國官方也未對相關影片進行審查。

近日中國社交媒體上頻頻出現無人機飛至金門上空，拍攝金門國軍哨所的影片，吸引陸網留言嘲諷。根據CNN報導，這些片段似乎暴露了一個令人震驚的弱點，即「中國無人機有能力在任何時候拍到台灣保密的軍事地點」，儘管具有挑釁意味，卻很難找到幕後操控無人機的究竟是誰，更令人懷疑的是，中國沒有嚴格審查這些網路影片，也似乎無意追究那些飛越軍事限制區域的無人機。

在倫敦與北京都設有總部的非營利組織「中外對話」（China Dialogue Trust）創辦人希爾頓（Isabel Hilton）表示，因為不可能得知是誰在操縱無人機，所以這正好符合所謂「可否認的侵擾」的性質。她說，這些無人機看起來是民用型號，但「任何人都能操作，包含軍隊」，暗示幕後可能是打著人民運動旗號的政府機構。

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

作為國際記者長期觀察中國的希爾頓把金門的無人機爭議，與南海上被西方專家稱為「小藍人」（Little Blue Men）、「海上民兵」的組織做比較，「對中國來說，在這兩個區域最理想的結果都是，獲取優勢但不顯露出解放軍的介入。」

希爾頓表示，無人機不僅有偵察目的，更因為在軍事設施上空低飛、清楚拍到可識別士兵臉部的畫面，還可能對軍人產生心理影響，「他們發現自己的臉非常清楚地出現在中國社交媒體上，在大陸網上他們很容易受到侮辱，人們很輕易地說要殺死他們。」CNN指出，台灣媒體也曾報導這種曝光可能有損國軍士氣。

不過，非政府智庫「台灣民意教育基金會」研究員黃柏彰（Paul Huang）認為，無人機應該是民間私人操縱的，他們「可能是出於好奇，也可能是出於民族主義」，想藉此挑釁台灣，因為飛到離台灣軍事哨所這麼近的地方，刻意引起注意，不會是任何軍方部署或使用無人機的方式，「我看不出（解放軍）有任何理由試圖做這樣的事情。」

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