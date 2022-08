快訊／首爾大暴雨「馬路變河道」！公車遭滅頂　西裝男慘困轎車孤島

▲南韓首爾8日降下暴雨,市區內發生多處淹水災情,甚至整條馬路「變成河道」。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

南韓首都圈(首爾、仁川、京畿道)與江原道等中部地方8日降下驚人雨勢,其中京畿道北部地區單日降雨量逼近200毫米,首爾市區也傳出多處淹水災情,甚至整條馬路「變成河道」,詳細傷亡及財損待進一步釐清。

根據韓聯社報導,南韓氣象廳表示,截至8日晚間8點20分(台灣時間7點20分),首爾南部和仁川等地區出現強降雨,首爾仁川以外的首都圈地區及江原道、忠清北道、慶尚北道北部地區也均在降雨,預計深夜至隔天凌晨降雨將持續。

氣象廳指出,這次雨勢的降雨量相當大,京畿道加平郡截至晚間8點降水量已經達到193.5毫米,逼近200毫米,首爾市截至晚間8點的降水量則為90.5毫米,目前首都圈和江原道內陸、山間地區均已發佈暴雨預警。

▼南韓首爾大暴雨,地鐵樓梯被淹沒。(圖/翻攝自推特)

Omg?!?! It's raining in Seoul and some parts are completely flooded pic.twitter.com/VjcZux4SvP