快訊／首爾大暴雨「馬路變河道」！公車遭滅頂　西裝男慘困轎車孤島

▲南韓首爾8日降下暴雨，市區內發生多處淹水災情，甚至整條馬路「變成河道」。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）與江原道等中部地方8日降下驚人雨勢，其中京畿道北部地區單日降雨量逼近200毫米，首爾市區也傳出多處淹水災情，甚至整條馬路「變成河道」，詳細傷亡及財損待進一步釐清。

根據韓聯社報導，南韓氣象廳表示，截至8日晚間8點20分（台灣時間7點20分），首爾南部和仁川等地區出現強降雨，首爾仁川以外的首都圈地區及江原道、忠清北道、慶尚北道北部地區也均在降雨，預計深夜至隔天凌晨降雨將持續。

氣象廳指出，這次雨勢的降雨量相當大，京畿道加平郡截至晚間8點降水量已經達到193.5毫米，逼近200毫米，首爾市截至晚間8點的降水量則為90.5毫米，目前首都圈和江原道內陸、山間地區均已發佈暴雨預警。

▼南韓首爾大暴雨，地鐵樓梯被淹沒。（圖／翻攝自推特）

Omg?!?! It's raining in Seoul and some parts are completely flooded pic.twitter.com/VjcZux4SvP — Charlotte⁷ Vote Vmas (@youazz7) August 8, 2022