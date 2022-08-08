　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／首爾大暴雨「馬路變河道」！公車遭滅頂　西裝男慘困轎車孤島

▲▼韓首爾大暴雨，市區瞬間變河道。（圖／翻攝自推特）

▲南韓首爾8日降下暴雨，市區內發生多處淹水災情，甚至整條馬路「變成河道」。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）與江原道等中部地方8日降下驚人雨勢，其中京畿道北部地區單日降雨量逼近200毫米，首爾市區也傳出多處淹水災情，甚至整條馬路「變成河道」，詳細傷亡及財損待進一步釐清。

根據韓聯社報導，南韓氣象廳表示，截至8日晚間8點20分（台灣時間7點20分），首爾南部和仁川等地區出現強降雨，首爾仁川以外的首都圈地區及江原道、忠清北道、慶尚北道北部地區也均在降雨，預計深夜至隔天凌晨降雨將持續。

氣象廳指出，這次雨勢的降雨量相當大，京畿道加平郡截至晚間8點降水量已經達到193.5毫米，逼近200毫米，首爾市截至晚間8點的降水量則為90.5毫米，目前首都圈和江原道內陸、山間地區均已發佈暴雨預警。

▼南韓首爾大暴雨，地鐵樓梯被淹沒。（圖／翻攝自推特）

▲▼韓首爾大暴雨，地鐵樓梯淹沒。（圖／翻攝自推特）

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警
逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水
林志穎轉入普通病房！　姚元浩曝他最新近況
快訊／首爾大暴雨「馬路變河道」！公車遭滅頂　驚人畫面曝光
水電工飛澎湖工作　下機驚「人在柬埔寨」！誆當AV男優擄人手法
紐約情侶活春宮！她跪腿間「公然吞吐」
台出口貨品遭陸要求改「中國台灣」　經濟部因應措施出爐
滴妹一直不回台灣！阿滴直接「衝美國敲門」　她嚇傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／首爾大暴雨「馬路變河道」！公車遭滅頂　西裝男慘困轎車孤島

9頭身美女氣象主播！被封「國寶級美腿」　網暴動：每天看新聞

單只菊花就要445萬！安倍國葬恐讓國庫蒸發8億　全民買單惹民怨

菲律賓這區也是「詐騙大本營」　他入職每天慘遭電擊、毒打！

全球猴痘病例「1個月變4倍」　學者：7招降低感染風險！

南韓首都圈今降「颱風等級」豪雨　高溫潮濕民眾難耐

路透：習近平透過軍演「挽救裴洛西危機」　已改變台海現狀

慎入！「最美蘿莉木乃伊」被目擊眨眼　科學家驚：大腦僅萎縮50%

法國核電廠降載抗旱　「低地國」荷蘭水位創新低

紐約情侶戶外活春宮！她跪腿間「公然吞吐」　路人目睹一幕超震驚

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

快訊／首爾大暴雨「馬路變河道」！公車遭滅頂　西裝男慘困轎車孤島

9頭身美女氣象主播！被封「國寶級美腿」　網暴動：每天看新聞

單只菊花就要445萬！安倍國葬恐讓國庫蒸發8億　全民買單惹民怨

菲律賓這區也是「詐騙大本營」　他入職每天慘遭電擊、毒打！

全球猴痘病例「1個月變4倍」　學者：7招降低感染風險！

南韓首都圈今降「颱風等級」豪雨　高溫潮濕民眾難耐

路透：習近平透過軍演「挽救裴洛西危機」　已改變台海現狀

慎入！「最美蘿莉木乃伊」被目擊眨眼　科學家驚：大腦僅萎縮50%

法國核電廠降載抗旱　「低地國」荷蘭水位創新低

紐約情侶戶外活春宮！她跪腿間「公然吞吐」　路人目睹一幕超震驚

「用愛情，無法逃避寂寞」　30歲後，你該這樣談戀愛

父親節菸商大膽邀做加熱菸市調　北市衛生局要查

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

「木蘭」颱風最快明日生成！最新預測路徑曝光

BE HEROES籃球經典賽明起售票　夢想家田壘、吳永盛期待

台塑、王長庚公益信託贊助花蓮食物銀行成立　力推「惜食與續食」

林佳龍批侯友宜任內社宅掛蛋被反擊　競辦再嗆：侯市府無長遠規劃

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水：只漲10元而已

被爆5年情變分手！鄧紫棋新MV「同框男友演情侶」網嗨翻：好帥

全國技能競賽頒獎 雲嘉南分署奪金銀銅牌37面

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

救命恩人竟是兇手！他為80K柬埔寨打工遭囚禁

裴洛西飛台　美中已做好開戰準備

不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西讚日本「友誼」

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

華春瑩用「山東餃子」喚台灣回家　美國人回擊了

慎入！「最美蘿莉木乃伊」被目擊眨眼...科學家驚

共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家給答案

和5死瀑布合照　耍帥男下秒被沖走

習近平用軍演「挽救裴洛西危機」

雷根號將回防！共軍8日恐試射彈道飛彈

牙醫媽殺4歲女兒　陽台拋下慘死！生出聾啞女失望行兇

大咖歌手喊「台灣是中國的一部分」　

巴西柔術世界冠軍　遭警一槍射頭亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面