政府砸錢推動少子女化對策計畫　審計部點出問題直批方向錯誤

▲行政院推動少子女化對策計畫，遭到審計部批評是方向錯誤。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

為了搶救台灣的低生育率，政府從2018年推動少子女化對策計畫，不過總生育率較10年前不升反降，審計部近日在報告指出，政府投入高額預算應對少子女對策，未把未婚年齡延後、高工時、高房價等問題納入對策，方向錯誤，導致年輕人都快養不活自己，根本不敢結婚，更不敢生小孩。

為解決我國少子女化問題，營造友善育兒環境，同時減輕家長育兒負擔、達到「改善教保人員薪資」、「穩定教保服務品質」、「提高生育率」等政策目標，行政院2018年7月在尊重家長選擇權、保障每個孩子都能獲得妥善照顧的原則下，以多管齊下的方式提出我國少子女化新對策。

審計部近日在決算報告中指出，少子女化對策措施實質減輕家長育兒經濟負擔，但是對於已婚者增加生育胎數、未婚者選擇婚育具體注意還缺乏實證分析，不利措施滾動檢討與調整，職場高工時、教養憂慮、經濟及扶老負擔降低婚育意願，促進國人婚配機會策略尚難產生顯著效果。

審計部認為，政府少子女化對策計畫沒有整合政府因應低薪、高房價等對策納入計畫整體考量，建議政府研議交由專責機構或投入資源進行實證分析與研究，促使政策研擬與施行，契合民眾婚育誘因，藉此提升總生育。

行政院發言人羅秉成日前表示，行政院長蘇貞昌召開民國112年度計畫及預算審核會議，預計8月下旬提報院會通過後再充分對外說明，歲出主要用於擴大公共建設、少子女化對策，以及強化國防等政策。

羅秉成說明，112年度中央政府總預算案籌編是依循行政院施政方針、籌編原則及既定時程逐步辦理，而且在遵守財政紀律前提下，併同考量歲入歲出以維持適度成長，而歲出部分則配合施政重點，主要用在擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策及強化國防等政策。