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機上乘客死亡怎麼辦？　空姐曝答案：屍體放置原位直達目的地

機上乘客死亡怎麼辦？　空姐曝：屍體放置原位直達目的地

圖文／CTWANT

你是個常搭飛機的空中飛人嗎？有沒有想過，當乘客在飛機上死亡會發生什麼事情？如果你是醫療專業人員，你可能會被要求協助處理，然而對普通乘客來說，如果出現緊急狀況，並且很不幸的，遇到了最壞的情況，你可能必須坐在「屍體」旁邊直達目的地，令人毛骨悚然。

擔任2年空姐的希娜瑪麗（Sheena Marie）在Tiktok透露，如果有人在飛機上死亡，飛行員並不需要緊急著陸，飛機上配備了除顫器等急救設備，空服人員都受過急救培訓，具備實施心肺復甦的資格能力，然而當進行一系列措施，仍未能阻止死亡時，就會將屍體留在座位上，保持正常直到抵達目的地。

希娜瑪麗進一步表示：「將死去乘客留在原地的情況並不少見，如果他們心臟病發作死亡，我們對此無能為力，無法開始心肺復甦，只能等我們到達最終目的地。」關於屍體會被放在廁所內的都市傳說，希娜澄清屍體不能安全地綁在廁所，不會發生這種事。

根據《新英格蘭醫學雜誌》一項研究，每600次飛行就會面臨1次緊急情況，通常遇到的問題都可獲得控制，比如昏厥、呼吸紊亂、心臟病、噁心或嘔吐等症狀，只有0.3％的情況會導致死亡，但對於每週航線多達10條的機組來說，這種可能性要大得多。

針對航程中乘客出現失去知覺的情形，國際航空運輸協會（IATA）提供了以下指南：

機組人員須對乘客進行至少30分鐘的心肺復甦，飛機上的醫生也將被要求在現場提供協助，不僅是為了提供協助，更是因為醫生是唯一可以合法宣布死亡的人，沒有醫生的說法，一個持續昏迷、沒有呼吸、反應遲鈍的乘客，只能被推定為死亡。

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