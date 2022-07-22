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喬治王子9歲了！　英國王室公開「海灘燦笑帥照」慶祝

▲喬治王子9歲生日。（圖／翻攝自IG／@dukeandduchessofcambridge）

▲英國喬治王子9歲生日最新照片。（圖／翻攝自instagram／@dukeandduchessofcambridge）

實習記者殷稚雅／綜合報導

英國喬治王子在今（22）日度過9歲生日，官方分享1張新照片，看到威廉王子與凱特王妃開心地與眾人分享長子成長的喜悅。相片中喬治燦笑的模樣超級可愛，吸引許多民眾在貼文下方留言祝福。

威廉和凱特在官方IG分享照片，並寫下「George is turning 9!（喬治即將滿9歲了！）」，畫面中看到喬治身穿藍色POLO衫，在海灘的美麗背景下面對鏡頭大方露出牙齒燦笑，和父親威廉十分相像。

今年4月王室也曾經發佈一張路易王子在海邊玩耍的照片，從中可猜測今日公開的照片可能也是當時全家前往海灘度假時，凱特所拍攝的照片。事實上，凱特平時就經常拍攝家人的照片紀錄日常生活，夏綠蒂公主與路易王子今年生日時所發布的照片，同樣是由她掌鏡。

▲▼ 喬治王子 。（圖／路透社）

▲喬治王子觀賞球賽集中的神情。（圖／路透社）

喬治目前為英國王位第3順位繼承人，父親威廉為第2順位。近年喬治開始陪同父母多次出現於公開場合，如歐洲國家盃足球賽、英國溫布頓網球等。喬治在場邊集中融入比賽的豐富表情創造了許多表情包，多次掀起全球的討論熱潮。

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