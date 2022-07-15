啦啦隊女神被揮出愛情全壘打　5大交通安全騎乘觀念教打者逆轉勝

▲人氣中職啦啦隊員短今（胡馨儀），這次站到場上，面對出場打者「阿聲」，究竟會不會讓他揮出愛情的全壘打。（圖／翻攝自臺北市政府交通局交通安全宣導影片，以下同）

生活中心／台北報導

外型甜美、身材高挑的中職啦啦隊員短今（胡馨儀），平時都在場邊為球員加油打氣，本身也受到許多粉絲喜愛，擁有高人氣魅力，這次換她站到場上，不但接受了一場約會挑戰，面對出場打者「阿聲」的溫馨接送情追求，防禦駕駛觀念最好的她，在關鍵九局下半，究竟是會讓阿聲一次轟出「愛情」的全壘打，還是回家抱頭痛哭呢？

「我要去接妳囉」、「ok，沒問題」，準備與短今來場浪漫約會的阿聲，臉上洋溢著愉快的幸福笑容，就連一旁的人也能感受到，在戴上安全帽後，他迫不及待趕緊出發接人，抵達約好的地點，一見到女神朝他緩緩走來，不禁看呆了；兩人隨後上了道路，原本一路上有說有笑開心騎向棒球場，卻因為阿聲多次出現危險駕駛行為，再加上突如其來的狀況，讓阿聲多次被判out，短今事後更是忍不住抱怨「剛剛騎車很危險！」

▲▼阿聲開心載著女神，準備要到棒球場，卻多次出現危險駕駛行為。

至於阿聲有哪些NG行為，首先是騎車邊滑手機，又碰到汽車駕駛沒注意後方來車就開車門，差點撞上；再來是過彎油門催太猛，越騎越快超速，沒有放慢速度，嚇得後座的短今驚魂失色告誡他「速度太快了」；而行駛在大馬路上，變換車道沒有打方向燈，後方來車就無法判斷他是要往左騎或往右騎。上面危險駕駛通通out被判出局，阿聲在經過反思後，騎車載短今，遇到一台大型車輛轉彎的當下，因為有視野死角及內輪差，幸好阿聲沒有搶快做出超車或併行的危險行為，這一點安全過關，保護了自己和短今，通過考驗，也得到短今女神的愛情。

台灣機車族人口多，為了提升交通安全意識，讓每位用路人安心上路、平安回家，臺北市政府交通局特別邀請人氣啦啦隊員短今拍攝宣導影片，向大眾呼籲以下5大正確用路習慣：

1、 汽車駕駛下車時，應先看車內照後鏡，再看車外左側後照鏡，確認後方及左方無來車才能開門，避免車輛碰撞

2、 機車駕駛 騎車應注意車前狀況，勿分心、勿滑手機

3、 機車駕駛 騎車過彎勿超速，點煞煞車，放慢速度安全過彎

4、 機車駕駛 變換車道要打方向燈，確認後方無來車後再變換車道

5、 機車駕駛 勿與大型車併行，儘量遠離大型車，留意大型車轉彎內輪差

▲▼汽車、機車駕駛應隨時注意左右前後狀況。

▲騎車過彎點煞煞車，放慢速度通行。

▲騎車不任意變換車道，如變換車道須先打方向燈再變換，讓後方來車好判斷。

▲大型車輛轉彎易有內輪差，騎車時務必遠離。

在歷經一番波折以及指導，阿聲不僅充分上了一課，了解安全騎乘的重要性，在約會決勝點的最後打了一記好球，揮出愛情的全壘打。汽機車駕駛均應留意行車狀況，不任意變換車道、不搶快，要安全騎乘，提升防禦駕駛觀念及自我安全保護意識，就能降低交通事故發生，有更好更安全的用路環境。