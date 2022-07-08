7／7台灣「漆」藝日　漆藝人齊聚台灣工藝中心同賀

▲漆藝人齊聚慶祝7月7日台灣漆藝日。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

漆藝不僅為一門綜合應用藝術，也是台灣重要文化資產，國內漆藝協會、社團和個人創作者等各界代表，今年共同將諧音「漆」的每年7月7日定為「台灣漆藝日」，藉以集結漆藝界的力量，凝聚對在地自然、文化的認同，促進台灣漆藝的自主性、原創性與永續發展。

漆藝人於昨天辦理首次慶祝活動，台灣漆藝日發起籌備委員會召集人王賢民、臺灣漆藝協會理事長梁晊瑋、漆工藝人間國寶王清霜及黃麗淑、國立臺灣工藝研究發展中心主任張仁吉與漆藝各界代表，一起在主題牌匾上簽名慶賀，象徵漆藝界之共融、共存、共創，也從植樹至練漆，呈現漆藝從材料到生產的一連串過程。

張仁吉表示，7月7日臺灣漆藝日的標誌，以飽滿活力的人文自然色彩視覺呈現台灣漆藝充沛的生命力，並以七道漆痕交互線條象徵7月7日，亦表示漆液取自台灣山脈下的漆樹，匯流至今，也象徵工藝創作及人才逐步累積、承先啟後；有鑑於目前台灣漆藝材料因缺乏在地自足性，國內也少有能自行煉漆者，整體漆產業更面臨人力老化趨勢，未來將以健全台灣漆藝產業生態系為目標，推動漆樹復育與在地人才育成，以創造漆藝在地價值鏈和永續傳承。





黃麗淑表示，感謝工藝中心帶領漆藝人共同擇定「台灣漆藝日」，給予漆藝人極大支持與鼓舞，相信未來不管在技術性及知識性上，會有更多屬於漆藝的舞台；台灣漆藝日發起籌備委員會召集人王賢民則說，未來希望所有漆藝人在這天回「娘家」工藝中心，互相分享交流彼此創作心得。