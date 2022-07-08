　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

7／7台灣「漆」藝日　漆藝人齊聚台灣工藝中心同賀

▲漆藝人齊聚慶祝7月7日台灣漆藝日。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲漆藝人齊聚慶祝7月7日台灣漆藝日。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

漆藝不僅為一門綜合應用藝術，也是台灣重要文化資產，國內漆藝協會、社團和個人創作者等各界代表，今年共同將諧音「漆」的每年7月7日定為「台灣漆藝日」，藉以集結漆藝界的力量，凝聚對在地自然、文化的認同，促進台灣漆藝的自主性、原創性與永續發展。

漆藝人於昨天辦理首次慶祝活動，台灣漆藝日發起籌備委員會召集人王賢民、臺灣漆藝協會理事長梁晊瑋、漆工藝人間國寶王清霜及黃麗淑、國立臺灣工藝研究發展中心主任張仁吉與漆藝各界代表，一起在主題牌匾上簽名慶賀，象徵漆藝界之共融、共存、共創，也從植樹至練漆，呈現漆藝從材料到生產的一連串過程。

▲漆藝人齊聚慶祝7月7日台灣漆藝日。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

張仁吉表示，7月7日臺灣漆藝日的標誌，以飽滿活力的人文自然色彩視覺呈現台灣漆藝充沛的生命力，並以七道漆痕交互線條象徵7月7日，亦表示漆液取自台灣山脈下的漆樹，匯流至今，也象徵工藝創作及人才逐步累積、承先啟後；有鑑於目前台灣漆藝材料因缺乏在地自足性，國內也少有能自行煉漆者，整體漆產業更面臨人力老化趨勢，未來將以健全台灣漆藝產業生態系為目標，推動漆樹復育與在地人才育成，以創造漆藝在地價值鏈和永續傳承。

▲漆藝人齊聚慶祝7月7日台灣漆藝日。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

黃麗淑表示，感謝工藝中心帶領漆藝人共同擇定「台灣漆藝日」，給予漆藝人極大支持與鼓舞，相信未來不管在技術性及知識性上，會有更多屬於漆藝的舞台；台灣漆藝日發起籌備委員會召集人王賢民則說，未來希望所有漆藝人在這天回「娘家」工藝中心，互相分享交流彼此創作心得。

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／安倍晉三中槍昏迷　嫌犯姓名背景曝光
LIVE／最新畫面！安倍晉三中槍瞬間曝光　頸部有洞命危
才演講1分鐘「安倍晉三中2槍」相當嚴重　日本人崩潰：動搖國本
向安倍開2槍！41歲男開火後「呆站原地」　遭當街制伏
安倍晉三中槍　首相岸田文雄發聲了！取消行程「急返東京」
安倍晉三中彈「在第2槍倒下」！　嫌犯遭制伏畫面曝光
快訊／槍擊瞬間震撼畫面曝！　安倍晉三演說一半中彈
快訊／白襯衫沾滿血！　安倍晉三中彈倒地照曝光
快訊／安倍遭「3公尺近距離」槍擊！　40歲嫌犯當場被逮
快訊／現場影片曝光！　安倍晉三中彈失去意識
快訊／安倍晉三心跳停止急救中！　遭霰彈槍擊中背部

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

7／7台灣「漆」藝日　漆藝人齊聚台灣工藝中心同賀

台南市議長盃吃芒果冰比賽登場　黃偉哲現身協助分送芒果冰

今年20件交通死亡事故「高齡者佔一半」　屏東警加強交安宣導

東港警+縣府聯合稽查　加強查緝不法…查獲2違反勞基法1消防法

未戴安全帽交通事故死亡飆6倍　屏警加強取締保安全

懸掛他牌開權利車　南警攔檢開罰移置保管

「半價銅板購」活動接力開跑　黃偉哲邀王美花「踅」花園夜市

第6屆百大青農台南高達8位獲選 　黃偉哲：持續推動青農輔導

林智堅論文案延燒　新黨8日桃市府前演「包公審問鄭」引林入桃？

桃園《大野狼拯救小紅帽》兒童劇　7／10豐德公園演出

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

7／7台灣「漆」藝日　漆藝人齊聚台灣工藝中心同賀

台南市議長盃吃芒果冰比賽登場　黃偉哲現身協助分送芒果冰

今年20件交通死亡事故「高齡者佔一半」　屏東警加強交安宣導

東港警+縣府聯合稽查　加強查緝不法…查獲2違反勞基法1消防法

未戴安全帽交通事故死亡飆6倍　屏警加強取締保安全

懸掛他牌開權利車　南警攔檢開罰移置保管

「半價銅板購」活動接力開跑　黃偉哲邀王美花「踅」花園夜市

第6屆百大青農台南高達8位獲選 　黃偉哲：持續推動青農輔導

林智堅論文案延燒　新黨8日桃市府前演「包公審問鄭」引林入桃？

桃園《大野狼拯救小紅帽》兒童劇　7／10豐德公園演出

疑老婆外遇...中和狠夫正面曝光！　「毛巾勒斃她」殺妻8小時投案

公務員薪水「慘輸科技業」卻搶破頭？網曝1關鍵：這點很重要

柯文哲譴責槍擊安倍晉三嫌犯　「文明社會無法接受的事」

快訊／夢想家重磅補強　SBL年度最佳5人盧冠良強勢加盟

安倍中彈現場超混亂　日媒曝目擊民眾大喊「誰是護士？」

亮・珠寶／鵝卵石鑲鑽！　Boucheron巧工藤木、貝殼變身貴氣項鍊

禁止迴轉標誌「下面一行字」讓她被嘴邏輯差　網：拜託別上路

討債集團？店裡坐鎮2隻「臉臭工讀生」　他抖：難怪客人越來越少

安倍中槍倒地！　目擊者曝詭異1幕：男嫌開火後「槍放原地」零反抗

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名與背景

地方熱門新聞

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆

即／花蓮三棧南溪1男戲水溺斃！警消救起送醫不治

林智堅論文案延燒　新黨扮「包公審問鄭」

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

懸掛他牌開權利車警攔檢開罰移置

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

傳統市集「半價銅板購」活動接力開跑

第6屆百大青農台南高達8位獲選

桃園虎頭山環保公園　《桃機一號》成亮點

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

桃園《大野狼拯救小紅帽》　7/10八德區演出

立委王婉諭、市議員林易瑩聯合服務處揭牌

更多熱門

關鍵字：

台灣漆藝日

讀者迴響

熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

快訊／王力宏傳贏官司　李靚蕾親揭真相！

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

藥師CPR救活老婦反挨告：壓斷我12根肋骨

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面