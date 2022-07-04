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公車上性侵長裙妹！癡漢竟扯「摩擦症」　司機鎖門直送警局

▲▼公車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彭男尾隨小方搭上公車。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

50多歲的彭姓男子去年在西門町尾隨穿著長裙的小方（化名），跟著搭上公車並坐在她旁邊，看小方正閉眼休息，竟撩起她的長裙，四度用手指性侵得逞，最後司機直接鎖門將彭男送到警局，彭男被依強制性交罪判刑3年10月。

根據判決書內容，彭男先前有多次在公車上性騷擾的前科，他去年2月才和被害者和解，3月又在西門町尾隨20多歲的小方，跟著搭上624號公車。

小方原以為是公車晃動才和其他乘客有碰觸，她便靠向窗戶繼續睡，沒想到彭男用自己的外套蓋住小方的大腿，並將她的長裙撩起，伸手進入內褲指侵得逞。

彭男被小方推開後，又拉她的手去摸自己下體，甚至還想撐開她的大腿，直到小方喊「不要」、「非禮」他才停手，接著急忙想跑下車，其他乘客看了便上前阻止，司機則迅速將車門上鎖，直接開往警局將彭男送辦。

彭男到案後坦承對小方猥褻，但否認性侵，更稱自己是罹患「摩擦症」才犯案，且本身身心狀況不佳又須洗腎，希望法院輕判。

法官則認為，彭男的精神鑑定無法判斷他是否患摩擦症，且他對於案發過程相當清楚，當天也是想觸摸女性身體才跟著搭上公車，可見他不願控制自身行為，又為欠缺辨識能力，依法不得減刑，考量其累犯多次，依強制性交罪判其3年10月，可上訴。

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