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今天夏至！禁忌大公開　2項食物別吃太多

（示意圖／翻攝自百度）

▲今天是夏至，傳統上有不少禁忌。（示意圖／翻攝自百度）

圖、文／CTWANT

2022年6月21日17點14分太陽直射地面的位置到達一年的最北端，直射北回歸線。此時，北半球的白晝達到一年的最長時間，因此「夏至一陰生，冬至一陽生」。古諺：「冬至湯圓，夏至麵。」傳統上「冬至」會吃湯圓，也有人是吃餃子跟餛飩，由於夏至是新麥剛收割的時節，很多地方都會「吃麵」，或是吃麵食，也就是配合時節進食，有著「嘗新」的意涵。另外夏至也有許多當令的食材，各種瓜果類、白蘿蔔、小白菜等，這些都是傳統中醫上認為「退火」的食物，攝食當令食材也是夏至風俗之一。

「夏至」白晝可長達15小時，這一天北半球得到的陽光最多，比南半球多了將近一倍。「夏至」節氣開運養生尤為重要，「夏至」養生需要注意些什麼呢？以下從食衣住行育樂逐一討論：

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一、食的養生：

1.夏至時節氣候炎熱，人的消化功能相對較弱，因此，飲食宜清淡不宜肥甘厚味，要多食雜糧以寒其體，不可過食熱性食物，以免助熱；冷食瓜果當適可而止，不可過食，以免損傷脾胃；厚味肥膩之品宜少勿多，以免化熱生風，激發疔瘡之疾。

2.綠豆性甘寒，能入心經和胃經，夏天體熱小便黃赤時，效果最好。很多人不知道煮綠豆的時候要不要把豆衣去掉，其實綠豆衣也是一味中藥，藥效跟綠豆一樣，只是稍弱而已。所以作為一般清熱消暑之品，不用特意將豆衣去掉。喜歡吃甜的人還可以加些蜂蜜，對熱毒的癰腫也有很好的效果。但綠豆畢竟是寒性的，體質虛弱的人不宜多食。

3.這一時節氣溫高，每日要補充2千CC的白開水，人體只能通過排汗來散熱，使人體內的水分大量流失，此時若不及時補充水分，就會使人體血容量減少，大腦會因此而供血不足，進而造成頭痛頭暈。造成頭痛頭暈的另一種原因是，人體出汗時體表血管會擴張，更多的血液會流向體表，這種血液的再分配可使血壓偏低的人血壓更低，從而發生頭痛頭暈。

二、衣的養生：

1.夏季不要穿得太厚，很多年輕人喜歡穿牛仔服飾，夏季不適合穿這種衣物。衣服顏色儘量以淺色為主，這樣才能少吸熱。從服裝的顏色上來講，最好穿紅色的衣服，因為紅色的衣服可大量吸收日光中的紫外線，進而保護皮膚，防止皮膚老化甚至癌變。

2.衣服的布料儘量選用棉質及亞麻，這樣容易吸汗和透氣。應避免在強烈的陽光下暴曬，外出時，應採取防曬措施，如打傘、戴遮陽帽、塗防曬霜等。

三、住的養生：

忌夜臥貪涼，不可晚上睡覺整夜開空調冷氣，這種習慣易導致傷風、面癱、關節疼痛、腹痛腹瀉，對身體的損傷是嚴重的，小朋友不要在其睡著之後扇風取涼。

四、行的養生：

1.順應自然界陽盛陰衰的變化，宜晚睡早起，而老弱者則應早睡早起，儘量保持每天7小時左右的睡眠時間。從這天開始，一定要睡午覺。夏至陰生，在中醫理論中，「午覺」是以陽養陰，「子覺」是以陰養陽。只要能合上眼睛一會，就能達到很好的養陰效果。合理安排午休時間，一為避免炎熱之勢，二可恢復疲勞之感。

2.每日溫水洗澡，不僅可以洗掉汗水、污垢，也使皮膚清潔涼爽消暑防病。因為，溫水沖澡，體表血管擴張，加快血液循環，改善肌膚和組織的營養，降低肌肉張力，消除疲勞，改善睡眠，增強抵抗力。

五、育的養生：

夏季運動最好選擇在清晨或傍晚天氣較涼爽時進行，場地宜選擇在河湖水邊、公園庭院等空氣新鮮的地方，運動出汗過多時，可適當飲用淡鹽開水或綠豆鹽水湯，不可飲用冰開水。

六、樂的養生：

夏至養生先養心，心對應「夏」，也就是說夏季心陽最旺，重點關注心臟保養。夏季炎熱，更宜調息靜心，應「常如冰雪在心」，即「心靜自然涼」。聽慢音樂是一個調息的好方法。音樂中的音符也含有陰陽五行的元素，節奏快的音樂能增強體內陽氣、助人興奮的效果，舒緩音樂可以幫助呼吸慢下來，讓心臟得到休息。

    「夏至」之後，陰氣始生，陽氣開始衰退。對應著這種陰陽變化，這一天民間有哪些習俗禁忌？以期求得吉祥平安，趨吉避凶。

一、不宜剃頭理髮：

據說這天剃頭理髮，會將好運剃除。

二、不宜粗口罵人：

這天粗口罵人，對自己和被罵的人都不好。

三、不可打雷：

農民靠天吃飯，這天有雷雨的天氣，表示今年農作物將收成不好。

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