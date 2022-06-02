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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡英文已經出賣台獨」　他分析6點：這不是筆好生意

▲民進黨主席蔡英文出席縣市長提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受全國公共廣播電台專訪，稱台灣期望避免戰爭，並不尋求形式上的獨立。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡英文政府已經公開出賣台獨，但這是否真是筆好生意，他也分析6點搖頭，「天佑台灣，天佑台灣人民」

游盈隆表示，出賣台獨，在蔡政府眼中這一定是好生意，否則就不會去做，因為這是理性計算下的行動。但是，就算理性決策也會有盲點，尤其在有限資訊下做成的決策，從這個角度看，出賣台獨不但不是一筆好生意，而且可能是大災難。

為什麼蔡政府會認為這是一筆好生意呢？游盈隆指出，首先，在他們的認知，維持現狀才是台灣民意主流，而台獨極具爭議性，放棄台獨不可惜，只是時間點的選擇而已；第二，美國民主黨政府長期以來都「不支持台獨」；第三，中共（中國）強烈反對法理台獨，始終不放棄武力犯台；第四，俄烏戰爭爆發，大大升高了中共武力犯台的風險，而美國被迫捲入，此時不希望台海也爆發戰爭。最後，蔡英文總統任期只剩兩年，在這個關鍵時刻出賣台獨，可以一舉討好山姆大叔和中南海那一幫人，未來不但有美國當靠山，還可以當敲門磚，為蔡習會鋪路。

不過，游盈隆說，再怎樣自以為是的理性決策，也難免有漏洞，出賣台獨為並不是一筆好生意，因為第一，根據美國兩個聲譽卓著基金會，芝加哥全球事務委員會和雷根基金會，2021年美國全國性民意調查都有相同的發現。芝加哥全球事務委員會民調發現，69%美國人支持美國承認台灣是一個主權獨立的國家，雷根基金會則發現有71%有同樣的主張，當前美國主流民意支持台灣成為一個主權獨立的國家。

第二，絕大多數台灣人或許可接受目前維持現狀，不代表贊成現在就應放棄或出賣台獨。事實上，可靠的長期全國性民調顯示，贊成未來台灣應獨立的人已超過公民的半數以上；因此，蔡政府此舉等同是「在回教徒面前吃豬肉」。

第三，游盈隆表示，蔡政府此舉明顯違反2021年國慶演說所宣示的「四個堅持」，食言而肥，另外，蔡政府此舉不但違反民進黨台獨黨綱，也違反1999台灣前途決議文和2007正常國家決議文。違反台獨黨綱勿庸置疑，違反1999和2007兩項決議文也昭然若揭。1999台灣前途決議文第一條「台灣是一個主權獨立國家，任何有關獨立現狀的更動，必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。」至於，違反2007決議文就更不用說了。

游盈隆指出，正當俄烏戰爭如火如荼進行中，舉世皆同情烏克蘭，讚揚烏克蘭人奮勇抵抗俄羅斯邪惡勢力，推崇澤倫斯基總統英勇與正直的卓越領導，而台灣在此時此刻，中共（中國）不發一兵一彈，蔡政府就主動宣佈「不尋求獨立」，這種懦弱無能的「辣台派」表現，足以讓崇尚正義的西方社會瞠目結舌，也丟盡了台灣人的臉。

最後，游盈隆說，台灣獨立，更精確地說，台灣成為一個名實相符的主權獨立國家，是1947年以來跨世代的無數台灣人的夢想，就算目前還沒有成為全民共識，但也已經成為社會主流民意。台獨是寶，在還沒有宣佈前，是台灣牽制中共武力犯台的最後一張王牌。長期以來兩岸之間就瀰漫著「你不武，我不獨」，「你武，我獨」的氣氛。如今，中共只不過機艦繞台，還沒有真正武力犯台，蔡政府就迫不及待對外宣佈「為避戰，不尋求獨立」，意思就是「我不獨，你不武」，但這樣的屈辱真的可換來和平嗎？

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