布林肯重申對台政策不變　國台辦：不放棄試用武力

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日重申美國對台政策不變，並譴責大陸持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑。對此，國台辦今（27）日表示，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，同時「我們絕不放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，布林肯的有關演講充滿不實之詞，渲染「中國威脅」，散布涉台錯誤言論，再次暴露美挺台遏華、企圖阻止中華民族偉大復興的本性，就台灣問題而言，必須指出，一個中國原則是中美關係的政治基礎；美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題作出過嚴肅承諾，但事實上卻屢屢違背承諾，言行不一。

她接著說，美方頻頻與民進黨當局進行勾連,向台出售武器，助台拓展所謂「國際空間」等等，並攻擊聯大 2758 號決議、炒作台灣地位未定論，企圖打台灣牌，「我們對此堅決反對。」

朱鳳蓮表示，美方所謂「脅迫台灣」、「改變現狀」等言論完全是顛倒黑白；台灣是中國的一部分，台灣問題不容任何外部勢力千涉，「我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，同時我們絕不放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。」

朱鳳蓮指出，台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是:世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府；台獨勢力不斷謀「獨」挑釁、美國為其打氣撐腰，這是台海地區緊張動蕩的根源；台獨分裂分子和外部反華勢力必須立即停止挑釁，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力!」