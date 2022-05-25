抗議信遞交WHA　陳時中：起碼讓我們做觀察員「也爭取成為會員」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第75屆世界衛生大會（WHA）台灣確定再次沒有獲邀參加，衛福部次長李麗芬率領世衛行動團赴日內瓦，提交衛福部長陳時中親筆簽名的抗議信函。陳時中今（25）日回應，WHA應該接受我們，起碼成為觀察員，也會不斷爭取成為會員，因為台灣是有貢獻的。

台灣2009年首度以觀察員身分獲邀出席WHA，然而在2016年蔡政府執政後，兩岸關係持續惡化，2017年開始，也是陳時中擔任衛福部長以來，已經連續六年都沒有接獲邀函，被拒於大會之外。而在疫情發生之前，陳時中每年都會組成世衛行動團，在WHA召開時前往表達抗議，以及與國際進行醫衛交流，然而國內此時正好是疫情高峰，本次衛福部世衛行動團由次長李麗芬率領。

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在經過23日的二對二辯論後，最終確定台灣再度叩關失敗，無緣參與以「全人類健康與福祉」為宗旨的世界衛生組織（WHO）年度大會。李麗芬將陳時中擬具一封親筆簽名的抗議信，送到世界衛生組織，儘管不一定能收到回覆，但還是要很清楚地表達立場。

陳時中今天表示，對於WHA參與，一直維持基本態度，是要做實值有貢獻的參與，我方一直強調「我們需要WHA，WHA也需要我們」，台灣不是僅有受到照顧，相關健保、防疫經驗、公衛政策努力、醫療評比、社會公義等，都顯示台灣是能做出貢獻參與的國家，「呼籲WHA應該接受我們，起碼要當觀察員，也要繼續爭取成為會員，因為我們是有貢獻的參與」。