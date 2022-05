155：5高票當選！　譚德塞連任世界衛生組織秘書長

▲譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)成功連任世界衛生組織秘書長。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

第75屆世界衛生大會(WHA)22日在瑞士日內瓦正式登場,預計28日閉幕。WHA於24日進行下一任的世界衛生組織秘書長選舉,其中譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)以超過三分之二的支持票再度當選,確定連任,任期為5年。事實上,此次投票被認為只是一種形式,因為譚德塞是唯一的一位候選人。

根據《路透社》報導,現年57歲的譚德塞2017年7月首度擔任世界衛生組織秘書長一職,他24日以高達155票的票數,再度獲選世衛秘書長,而新的任期將從8月16日正式開始。根據世界衛生大會的規定,世衛秘書長僅可連任一次。

▲譚德塞開心接受眾人道賀。(圖/路透)



結果出爐後,各部門主管與來自各國的代表紛紛向譚德塞道賀,並上前握手與擁抱。譚德塞發表當選感言時表示,世界衛生組織現階段的重點應該是應急準備以及改善內部架構。他提到,「此次疫情前所未有,我們應該吸取更多教訓,我們也正在吸取教訓。與此同時,我們不該暫停,應該在學習的同時持續實踐。」

譚德塞在談到俄烏戰爭時表示,自己的弟弟也在數十年前因為戰爭與貧困死於兒童疾病。他說,「當我造訪烏克蘭時,尤其是看到那些孩子們,50多年前的畫面再度浮現在我的腦海中,這是如此清晰、如此震撼。戰爭的味道、聲音與形象,我不希望再發生在任何人身上。」

另一方面,譚德塞獲選消息傳出後,包含德國與美國的數個國家也迅速透過網路道賀。德國衛生部長勞德巴赫(Karl Lauterbach)24日在推特上表示,譚德塞獲得160票中的155票,並稱這是一個驚人的結果。勞德巴赫寫道,「恭喜你,這就是你應得的。」

Just er-elected as ⁦Director General of #WHO: @DrTedros⁩. 155/160 votes, spectacular result. Congratulations, fully deserved. pic.twitter.com/UuHvnQKD4p