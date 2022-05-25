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155：5高票當選！　譚德塞連任世界衛生組織秘書長

▲▼譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）連任世界衛生組織秘書長。（圖／路透）

▲譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）成功連任世界衛生組織秘書長。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

第75屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦正式登場，預計28日閉幕。WHA於24日進行下一任的世界衛生組織秘書長選舉，其中譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）以超過三分之二的支持票再度當選，確定連任，任期為5年。事實上，此次投票被認為只是一種形式，因為譚德塞是唯一的一位候選人。

根據《路透社》報導，現年57歲的譚德塞2017年7月首度擔任世界衛生組織秘書長一職，他24日以高達155票的票數，再度獲選世衛秘書長，而新的任期將從8月16日正式開始。根據世界衛生大會的規定，世衛秘書長僅可連任一次。

▲▼譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）連任世界衛生組織秘書長。（圖／路透）

▲譚德塞開心接受眾人道賀。（圖／路透）

結果出爐後，各部門主管與來自各國的代表紛紛向譚德塞道賀，並上前握手與擁抱。譚德塞發表當選感言時表示，世界衛生組織現階段的重點應該是應急準備以及改善內部架構。他提到，「此次疫情前所未有，我們應該吸取更多教訓，我們也正在吸取教訓。與此同時，我們不該暫停，應該在學習的同時持續實踐。」

譚德塞在談到俄烏戰爭時表示，自己的弟弟也在數十年前因為戰爭與貧困死於兒童疾病。他說，「當我造訪烏克蘭時，尤其是看到那些孩子們，50多年前的畫面再度浮現在我的腦海中，這是如此清晰、如此震撼。戰爭的味道、聲音與形象，我不希望再發生在任何人身上。」

另一方面，譚德塞獲選消息傳出後，包含德國與美國的數個國家也迅速透過網路道賀。德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）24日在推特上表示，譚德塞獲得160票中的155票，並稱這是一個驚人的結果。勞德巴赫寫道，「恭喜你，這就是你應得的。」

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