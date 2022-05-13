這些人易遭「蚊子叮咬」！專家曝4大關鍵：喝這飲料易成「獵物」

▲你常被蚊子叮咬嗎？快戒這個飲料。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

立夏已過，代表惹人厭的蚊子高峰期也快出現了。近日日本電視節目邀請專家，分享蚊子喜歡的溫度、哪種血型與特徵的人最容易被蚊子叮咬，並分享防蚊小方法，同時也破解在腫包上用指甲壓出「十」字止癢的迷思。

日本節目《知りたいッ》（想知道）近日找來害蟲防除技術研究所的所長白井良和，跟民眾分享蚊子相關知識。白井良和表示，蚊子的活動期為4月至11月，其中7到9月為高峰期，但並不是溫度越高越活躍。白井良和曾做過實驗，分別將手放入佈滿蚊子的26度盒子及37度盒子實驗，結果發現，26度時被叮了7包，37度則完全沒被咬，證明「高溫也會影響蚊子活躍度」。

白井良和指出，吸引蚊子叮咬的4大關鍵因素，分別是女二氧化碳、體溫、汗和腳臭，因此蚊子喜歡叮咬「新陳代謝高的兒童，體溫高的孕婦，易出汗，愛喝酒及有腳臭的人」。這是因為汗水中含有乳酸和氨基酸，而腳臭會散發出戊酸，這些會吸引蚊子；新陳代謝較快的小孩和孕婦則因為體溫較高，容易被蚊子叮咬；另外蚊子也會被二氧化碳吸引，由於喝碳酸飲料的人，呼吸時和皮膚會釋放出更多的二氧化碳，所以容易成為蚊子的「獵物」。

若以血型劃分，O型最容易被叮咬，接著是B型，AB型，最少被咬的則是A型；衣服顏色則是以穿深色衣服的人較容易被叮咬。

至於民間謠傳的「劃十字止癢法」其實是不可行的，白井良和提醒，這種作法可能弄傷皮膚而感染，若身邊沒有止癢藥時，只需使用冰塊或冷水降溫，就能有效緩解癢癢的不適感。

白井良和也加碼提出三點防蚊措施，第一個是「防蚊噴霧」；二是「勤擦汗」因蚊子能感知汗水中的乳酸及胺基酸；第三點「使用風扇」，因為有風的地方，蚊子不易停留，就難以駐足叮咬。