1張圖看出「台灣現在最大弱點」！　醫求：不要再拖了

▲醫療粉專指出，重症及死亡數會有多少，疫苗覆蓋率也是評估重點。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內今年截至5/10，本土確診數已破42萬例，其中釀146人重症，重症中有98死亡，大多為高齡者。對此，《MedPartner 美的好朋友》醫療粉專PO出各年齡層接種數據，驚見「台灣現在的最大弱點」，也拜託還沒打疫苗的長輩，已經到這階段趕快去打。

指揮官陳時中昨（11）日表示，目前台灣第一劑接種涵蓋率為85.46%、第二劑80.59%、基礎加強劑0.84%、追加劑接種率為62.11%。

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然而從各年齡接種疫苗比例看來，年輕族群18～49歲第一劑及第二劑疫苗施打率都超過94%、加強劑高於70%。反觀75歲以上高齡長者，第一劑79.8%，低於全國接種率85.4%、第二劑73.2%、加強劑也只有61%。

醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》直言，這張圖明確指出台灣現在的最大弱點，越安全的族群疫苗施打率越高，反而是越危險的族群施打率越低。最後的重症及死亡數究竟會有多少，「其實用目前已知的各年齡重症率、疫苗覆蓋率以及施打疫苗後的保護力數據評估，就可知一二。」

粉專示警，如果家中還有沒打疫苗的長輩，已經到這個階段了，「拜託還是趕快去打吧！」 除非醫師有特別考量認為不適合的，否則實在不要再拖了。