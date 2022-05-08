別再等放涼！溫熱白飯「直接放冷凍」　日媒曝1包法：隔夜也Q彈

▲傳統觀念中，要等溫熱的白飯冷卻之後才能放入冰箱，但日本媒體卻提出相反觀點，反而能讓隔夜飯像剛煮好一樣Q彈。（翻攝自photo-AC）



圖文／鏡週刊

疫情升溫，許多人因為被隔離，或是避免外食，都會在家用餐，叫外送當然是一項選擇，但餐餐外送也是不小的開銷，因此自己下廚的次數也變多了。白米飯是亞洲人的主食，有些人嫌餐餐煮飯麻煩，因此在煮飯時會多煮一些，然後放冰箱冷藏，再分餐吃完，而依照過往的認知，都會把白飯在室溫下放涼了之後再收進冰箱，不過近來一家日本媒體提出另一種冷藏的方法，能讓隔夜飯保持美味，不再乾乾硬硬。

根據「Tokyo Bargain Mania」報導，一般人在冷藏熱食之前，都習慣先將熱食在室溫中放一陣子，等熱食的溫度降低之後再放入冰箱，但報導中指出，冷藏白飯的方法恰恰相反，最好在白飯還處於溫熱的狀況下就放進冷凍庫，因為剛煮好的白飯擁有豐富的水分，口感最佳，如果放置太久，水分便會揮發流失，乾癟的隔夜飯不但不好吃，還可能對腸胃消化造成影響。

對此，報導中提出一種讓白飯經過冷藏之後仍能維持美味的方式，便是將仍處於溫熱狀態的白飯，以一碗的份量，平攤在保鮮膜上再包起來放進冰箱冷藏，如果剩飯很多，就必須多包幾包。之後若想吃，再用微波爐以600瓦功率加熱一分半鐘，看到白飯有點冒煙便代表大功告成，此時能夠享受如剛煮好的Q彈白飯。

報導中也傳授讓白飯更好吃的烹煮祕方，重點在煮飯前，先以白米1：水1.45的比例浸泡，夏天水溫較高，大約浸泡30分鐘，冬天則需1小時，由於經過浸泡過的白米已充分吸收水分，烹煮之後白飯會更加美味。



更多鏡週刊報導

中國尪約砲還傳影片強調有戴套 台女：見面2次就閃婚超後悔

6歲兒玩平板「跳出媽媽性愛片」 女星淚崩急找律師：不惜代價處理

人妻遭家暴「心跳停止」撐5天身亡 親姊慟：後悔勸她別離婚