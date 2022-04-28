確診首破萬「大海浪來了」　醫師公會：防疫重點是減災共存

▲指揮中心記者會，醫師公會全聯會理事長邱泰源。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

今日本土確診數首突破萬例，指揮中心指揮官陳時中甚至直指此波疫情的「大海浪來了」。為呼籲全民共同抗疫，指揮中心也特地邀請醫師公會全聯會理事長邱泰源參加防疫記者會，報告醫療體系防疫準備事宜。邱泰源強調，目前的防疫重點是減災、共存，「醫界責無旁貸。」

邱泰源表示，記者會前剛好有兩位曾是他學生的醫師與他聯繫，一位在醫學中心看診、一位在基層診所執業，兩位都提出疫情擴散的擔憂。「我們醫師非常了解大家的擔心，但我們醫界共同回應是，請國人安心！」

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邱泰源說明，現在的台灣確診狀況與一年前不同，因國家對於確診病人的防疫準備已周全許多，三劑疫苗施打率到達國際水準，也做好保護、壓低中重症病人比例，更依病情建立分級醫療，提供最好照護。「未來疫情平息的重要關卡，台灣政府及醫界都會做最好準備，請大家不用擔心。」

邱泰源強調，目前防疫重點是減災、共存，「醫療體系部分，醫院基層責無旁貸。」他說明，身負重任的醫界，會繼續努力提高長者疫苗覆蓋率，配合政府做輕重症分流，全力醫治中重症病人，並在居家照護方面持續啟動台灣驕傲的軟實力。