以色列空襲加薩走廊！　無人機、F15連射12枚飛彈影片曝

Video of #IAFairstrikes on Hamas' Isal Batran site, central #Gaza pic.twitter.com/dY3o5e7HI7— Aleph (@no_itsmyturn) April 20, 2022
記者張靖榕／綜合外電報導
中東加薩走廊20日遭到空襲，據了解部分空襲轟炸行動是由無人機進行，其他則由以色列空軍F-15戰機執行，總計將近12枚飛彈，空襲目標應為巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的基地。
▲以色列空襲加薩走廊。（圖／翻攝「ndtv」）
根據推特帳號《加薩時報》與印度《新德里電視台》等報導，由於耶路撒冷的緊張情勢升高，加薩走廊遭到轟炸。目標為加薩中部的迪爾巴拉（Deiral-Balah），以及西部的Isa Batran。
Lord your kindness—Eman (@ab40620498) April 20, 2022
Cold and peace for the people of Gaza pic.twitter.com/zh9jLqESvy
推特上出現疑似轟炸的影片，真實性尚有待確認。據了解，這波轟炸共發射將近12枚飛彈。
讀者迴響