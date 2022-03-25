最美街景！實習郵差信件意外灑落車陣　多名民眾冒雨幫撿

▲新莊一名郵差不慎將信件灑落路中，不少民眾熱心上前協助撿拾。（圖／翻攝自Facebook／我是新莊人）



記者隋昊志／綜合報導

在最需要幫助的時候，台灣處處有溫情。新北市新莊一名見習中的年輕郵差，日前因天雨路滑，加上騎車行經人孔蓋時輪胎跳動，導致信件灑落在馬路中間，一旁的民眾見狀立刻上前協助撿拾信件，影片被分享到臉書社團後，也感動不少網友。

一名女網友日前在臉書社團「我是新莊人」PO出一段影片，並表示一早下著雨，忙碌的街道上郵差的信件灑落一地，一旁曜生（婦產科醫院）的櫃台、護理人員見狀，立刻停下手邊工作，上前幫忙拾起信件。

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▲郵差的機車疑似碰到人孔蓋時，輪胎跳動，才讓大量信件灑落。（圖／翻攝自Facebook／我是新莊人）



從畫面中也可見到，不少路人及行經的機車騎士紛紛上前協助，再將手中撿拾的信件交給郵差，甚至後方的車陣都停下來耐心等候，宛如替眾人形成一道防護牆般，讓原PO忍不住說，熱心協助的同事及路人，內心感到溫暖，心情也愉悅了起來，感謝有你們讓這個世界充滿溫情。」

▲▼畫面中，汽機車大都自動停下並耐心等候，有駕駛也上前幫忙撿拾，大家最後都把信件交到郵差手中。（圖／翻攝自Facebook／我是新莊人）

不少網友看完影片後，紛紛在底下留言，「好棒的新莊人」、「台灣最美麗的風景是人」、「超暖心的畫面」、「感謝大家，真的很感動」、「綿雨中超暖心的風景」、「謝謝那台擋在第一台的紅色車車」、「謝謝曜生護理，最美的天使心」、「眼睛下雨了」、「辛苦郵差，還有謝謝溫暖的大家」、「下雨天大家互相幫忙，真的很感動」、「感謝所有愛心人協助，超美的畫面，郵差真的很辛苦」。

據《中央社》報導，三重郵局局長嚴洧澤表示，該名郵差年僅26歲，目前在新莊郵局見習，當天因下雨加上疑似不熟雨中保管信件的技術，機車行經人孔蓋輪胎跳動，才讓大量信件灑落，很感謝民眾的幫忙，才能所有信件順利找回並完成投遞工作，也會派人前往該間醫院致謝。