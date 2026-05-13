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川普最後一刻急Call黃仁勳！從沒受邀到登空軍一號　背後原因曝

▲▼2026年5月4日，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）出席洛杉磯「米爾肯研究所全球會議」（Milken Institute Global Conference）。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳最後一刻獲川普致電邀請，隨團登上空軍一號訪問中國。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普展開睽違近十年的正式訪中行程，就在出發前的最後一刻，爆出戲劇性的插曲。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳原本未出現在最初公布的商界隨行名單中，引發外界揣測輝達是否在美中半導體出口戰中「被邊緣化」，沒想到川普親自撥打「急電」邀請，兩人最終在阿拉斯加會合，黃仁勳正式登上空軍一號直飛北京。

據了解，這場「中途入陣」的戲碼發生在周二，川普在看到媒體廣泛報導黃仁勳明顯被冷落的消息後，為了反擊「假新聞」，親自致電邀請黃仁勳加入。原本黃仁勳在接受媒體採訪時還語帶保留表示「若受邀將是榮幸」，數小時後便火速趕往阿拉斯加安克拉治，趁空軍一號加油停留之際成功登機，成為代表團17位CEO中最受矚目的一員。

晶片出口成談判關鍵！H200命運受矚目

黃仁勳隨團出訪，凸顯了半導體政策在美中關係的核心地位。目前華府對先進AI晶片實施日益嚴格的管制，輝達正處於漩渦中心。研究機構Gavekal Technologies的分析師卡瓦賈（Laila Khawaja）分析，川習會談判桌上的關鍵焦點可能在於「H200晶片」的命運；儘管華府已准許輝達有條件售中，但北京至今尚未採購，若此次談判順利，中國可能以有限度進口H200作為市場持續開放的證明。

▲▼川普訪問中國。（圖／路透）

▲川普訪問中國。（圖／路透）

專家：更多是「積極遊說」成果，禁令難一夕破冰

儘管黃仁勳成功「最後一刻上車」，但卡瓦賈（Laila Khawaja）認為，這更多反映了黃仁勳個人的積極遊說努力，不代表華府對高階晶片管制的立場已轉向。由於科技出口限制涉及高度政治敏感與軍事競爭，不太可能僅憑一場短暫峰會就取得重大突破。

川普抵達北京後在社群平台強調，他與習近平會面時的第一個要求，就是要求中國對美國企業開放市場，讓優秀人才協助將中國提升到更高水準。隨著黃仁勳與其他商界領袖隨行，各界正高度關注這場橫跨關稅、技術限制與AI競賽的巔峰對談，是否能讓冰封已久的美中科技貿易出現轉機。

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川普最後一刻急Call！黃仁勳登空軍一號飛北京內幕曝

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