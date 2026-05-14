商務艙成活春宮！2男女搭機「初次見面」就煞到　座位上肉體激戰

▲阿根廷一對男女在機上公然性交，空服員見狀隨即通報機長。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

飛機變摩鐵！阿根廷一對男女日前搭乘巴拿馬航空（Copa Airlines）時，竟在眾目睽睽之下，於商務艙內當眾激戰。令人震驚的是，兩人原本互不相識，沒想到上機後一見鍾情，竟不顧旁人眼光直接在座位上激戰。直到一旁的孩童目擊到這臉紅心跳的一幕並告知空服員，這起公然猥褻事件才被揭發。而飛機一落地，這對男女隨即遭警方逮捕。

商務艙變砲房！5旬男女機上初見面 孩童目擊：他們沒穿衣服

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，這起荒唐事件發生在9日，54歲阿根廷籍男子A與59歲女性B在一架從巴拿馬飛往阿根廷的CM 836航班上，天雷勾動地火，儘管才第一次見面，但卻當場在商務艙內進行性行為。

當時座艙內還有許多乘客，兩人卻毫無顧忌，過程被一名偶然路過的孩童全程目睹。受到驚嚇的孩子隨即向空服員通報。空服員獲報後立即呈報機長，機長則在飛機降落阿根廷羅薩里奧國際機場（Rosario International Airport）前，先行要求地面警察待命出動。

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當飛機一落地，機場警察隨即將其逮捕。根據警方紀錄，兩人被捕時狀態極其狼狽，處於「衣服被拉下且凌亂」的狀態，明顯剛結束激烈運動。

經警方初步調查，這名54歲的男子A是一名擁有3個小孩的已婚人士，平日職業是建築師兼鐵路建設工地管理員；而59歲的女方B則是一名成功的女性企業家，目前為離婚狀態。兩人因在公共場所從事不雅行為，已被依公然猥褻罪名起訴。

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根據各國民間航空局規定，在機上進行猥褻行為的乘客，不僅違反航空法規，還將面臨刑事處罰。此外，航空公司也有權將兩人列入「黑名單」，拒絕其未來再次搭乘。