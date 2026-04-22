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黑夜盡了露曙光！花蓮地檢署檢察長陳舒怡關切「曙光之屋」進度

▲▼花蓮地檢署檢察長陳舒怡（右3）到財團法人主愛之家輔導中心關切「曙光之屋」進度。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲花蓮地檢署檢察長陳舒怡（右3）到主愛之家輔導中心關切「曙光之屋」進度。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了幫助花蓮地區的更生人更快復歸社會，花蓮地檢署、更保花蓮分會以及財團法人主愛之家輔導中心，合力蓋造「曙光之屋」。而新上任的花蓮地檢署檢察長陳舒怡在3月底特地到場關切「更生事業群—花蓮手藝新聚落」新建工程規劃與推動進度，展現其關注更生人權益之一面。

本次行程由主愛之家執行長張麗英接待，與會人員尚包括更保花蓮分會主任委員黃淑珠、花蓮地檢署官長陳少康及更保花蓮分會主任徐敏娥等人，共同關心該項結合就業培力與社會融合的重點建設。

會中，主愛之家就基地整體規劃、工程進度及未來發展方向進行簡報說明。主愛之家副執行長鮑永勝表示，更生保護會於今年3月10日召開第二次資產活化會議，已通過表決支持本案興建，並同意進行開工前置作業。據此，工程已於3月底完成放樣，目前正待縣府後續相關行政程序推動，整體進度穩健推進中。

就業緩衝中心主任曾皓彥則進一步介紹基地未來發展藍圖，指出「花蓮手藝新聚落」將以支持性就業為核心，結合技職培訓、實習場域與產品展售功能，建構一個讓更生人從培力到就業、再到穩定生活的整合平台，使復歸不再只是短期安置，而是具體可行的長期支持系統。

陳舒怡於聽取簡報後表示肯定，認為該案符合社會公益與更生保護政策方向，對於協助更生人穩定回歸社會具有正面意義，並勉勵主愛之家團隊持續掌握工程進度，積極推動後續作業，期盼早日完成建設、投入服務。花蓮分會主委黃淑珠也表示，透過此類結合場域建置與制度服務的計畫，有助於強化更生人支持網絡，讓有心改變者能有實際立足之地，逐步邁向自立。

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