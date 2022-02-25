「戰車開上基輔街頭」畫面瘋傳！　俄軍距市中心只差5公里

▲ 疑似俄軍戰車殺進基輔。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞、張方瑀／綜合外電報導

烏克蘭國防部於台灣時間下午25日證實，俄羅斯軍隊已經攻進基輔，距離市中心僅剩5公里。社群媒體上流傳的影片可見，基輔北部奧波隆區（Obolon）居民拍下疑似為俄軍戰車開上街頭的畫面。

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022

推特上瘋傳的影片中，疑似屬於俄軍的戰車通過基輔。這些畫面似乎是當地居民在家中拍下，BBC已經確認地點確實為奧波隆區。而烏克蘭國防部約1小時前才證實，俄軍已經進入平民住宅區。

根據《美聯社》報導，俄羅斯軍隊持續往基輔推進，烏克蘭軍方25日表示，在基輔市中心以北大約5公里的地區，發現了一群俄羅斯間諜和破壞分子。烏軍稍早也提到，俄羅斯軍隊奪取兩輛烏克蘭軍車後換穿烏軍制服，試圖以當地人的身分滲透基輔。

烏克蘭國防部先前在推特發文證實，「敵人」位於市中心基輔議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon），呼籲當地民眾自製汽油彈反擊，同時建議其他民眾尋求掩護，不要離開房屋。

烏國國防軍也呼籲，所有平民不論年齡大小，即便是未成年人都要動員起來。烏軍指揮官Yuri Galushkin表示，「今天，烏克蘭需要一切，所有入軍手續都簡化了，只要帶著你的護照跟身分證號碼，沒有任何年齡限制。」