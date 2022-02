「戰車開上基輔街頭」畫面瘋傳！　俄軍距市中心只差5公里

▲ 疑似俄軍戰車殺進基輔。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞、張方瑀/綜合外電報導

烏克蘭國防部於台灣時間下午25日證實,俄羅斯軍隊已經攻進基輔,距離市中心僅剩5公里。社群媒體上流傳的影片可見,基輔北部奧波隆區(Obolon)居民拍下疑似為俄軍戰車開上街頭的畫面。

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN