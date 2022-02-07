納豆腦出血「腦室腹腔引流」　醫：「像大腦裝心臟支架」終身共存

▲納豆出席第58屆金馬獎星光大道。（圖／資料照／攝影林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

41歲的納豆1/24因腦出血住院，今（7）日接受腦室腹腔引流手術，經紀人證實手術順利結束，目前已盡恢復室休息，家人對他的恢復情況也很樂觀。醫師表示，該手術為一永久手術，管路從頭皮接到肚皮，年輕族群術後多需在腹部裝抗虹吸管，以免運動時腦脊髓液驟降造成傷害。

三軍總醫院神經外科部腦中風醫學及腦神經功能科主任湯其暾說明，當腦脊髓液產生過多，或通路受阻導致腦內脊髓液存留過多，就容易造成水腦，腦室腹腔引流術就是用分流原理，減輕腦部內的壓力。

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腦出血患者送醫後，最初都會做外部引流，等到血水乾淨後才能做腦室腹腔引流，利用單向瓣膜引流管，將管子從腦室經皮下通道腹腔，當患者腦室壓力過高，就可將腦脊髓液引流至腹腔。

湯其暾表示，腦室腹腔引流手術為一永久性手術，「有點像在大腦裝心臟支架」，患者需終身與管路共存，主要用於水腦症、阻塞性水腦症與腦室出血等患者身上。而正常腦脊隨液一天會有500c.c.產量，腦室只能容納150c.c.，該手術目的就是讓多餘的脊髓液在腹腔被吸收。

「不是所有腦出血患者都要做到這一步！」湯其暾進一步表示，腦出血患者體外引流通常會觀察7~10天，如果脊隨液乾淨無雜質，或者腦出血堵塞未超過20c.c.者，就不需要做第二階段永久性手術。

最後，湯其暾也說明，腦室腹腔引流醫材也有分健保定壓式與自付差額的調壓式，通常植入後就可終生使用，除非是車禍造成皮膚大面積撕裂傷，或者管路外露者，才需要開刀重置；管路堵塞也需透過手術更換，患者在植入最初3年，需每3個月到半年回診追蹤壓力閥，若患者恢復良好，也可以把閥調高，無需借助外力引流，就能過上正常生活。