流水席哪道菜最雷？「1菜色端上桌」整桌僵住　他怒：氣到暈

▲原PO評比婚宴菜色，最怕遇到鳳梨三色豆！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《「流水席vs.飯店」吃婚宴哪個好？》許多人秒選流水席的原因，就是菜色澎湃又便宜。而最近有網友抱怨，參加朋友婚宴，結果「1樣台菜」端上桌後，除了一位長輩阿姨之外，大家看了都沒食慾，讓原PO給負評「差點氣到暈過去！」

一名男網友在《Dcard》表示，朋友結婚辦流水席，結果菜色一一端上桌後，其中「鳳梨三色豆」最讓原PO無法接受，「差點氣到暈過去，這什麼鬼菜色？看到超傻眼，整桌也沒人在動，只有一位年紀偏大的阿姨說不要浪費一直狂吃。」

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對此，原PO好奇拋問，「吃合菜看到哪道菜，會整個牙起來氣到不行？」他接著出心目中6道母湯的菜色，如下：

1.鳳梨三色豆

2.空心菜

3.筍絲腿庫

4.冷盤生魚片

5.鳳梨台式美乃滋蝦球佐彩色巧克力米

6.假鮑魚片

▲鳳梨蝦球超美味。（圖／ETtoday資料照）



文章曝光後，底下網友與原PO味蕾完全大不同，「為什麼生魚片會傻眼啊」、「除了1跟2之外，其他都還蠻正常的吧，原PO是不是把自己不喜歡吃的東西都舉出來」、「我每一樣都會吃爆欸」、「要看一桌多少吧，如果不貴的話，覺得菜色沒有到很誇張」、「我看到黑豆比較頭痛，還有櫻花蝦米糕」、「流水席通常不會有空心菜沒錯」、「冷盤生魚片很好吃啊，通常還會有龍蝦」、「我吃流水席還沒看過有炒空心菜的耶」。

留言串中，一票吃貨紛紛狂呼鳳梨蝦球根本是台菜經典，「鳳梨蝦球最愛欸，每次去吃喜宴都想要有這道」、「鳳梨蝦球不放巧克力豆豆，我超愛餒」、「好想吃鳳梨蝦球，好久沒吃了，甜甜脆脆的」、「蝦球一生推」、「鳳梨蝦球明明很好吃啊，平民美食」。

▼網友認為，除了鳳梨三色豆，其他五樣都好吃。（圖／翻攝Dcard）