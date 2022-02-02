陳玉珍變「髮」圖新　自曝感情史「沒發生過關係」遭前男友劈腿

▲陳玉珍去年剪掉長髮，染了紫色。（合成圖／ETtoday資料照、陳玉珍臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨「女戰神」陳玉珍在立法院強悍的表現，給大家留下深刻的印象，而她的感情世界也令人十分好奇，去年還曾在節目中自爆與前任男友交往9年沒做愛，最後還抓包對方偷吃劈腿；此外，她去年換上新髮型，剪去一頭長髮還染了神祕的紫色頭髮，也被外界猜測是不是戀愛了？

陳玉珍去年剪了一頭俐落的短髮，染了20多年來想的紫色，力求變「髮」圖新；不少網友留言，「戀愛了？」、「玉珍委員，好看，剪了短髮更年輕喔」、「好有型喔，委員更添專業幹練氣場！」、「真的漂亮」、「「委員短髮造型，清爽、俏麗迷人、有精神」、「很美的髮形，溫柔婉約。」

其實陳玉珍的感情生活撲朔迷離，去年3月曾被周刊直擊與身邊有一名高壯的男子陪他在深夜散步，不過，她強調，真的不是男朋友，且新聞出來後少了很多機會。

陳玉珍曾在節目《單身行不行》中透露，曾與一任男友交往長達9年時間，過程卻不斷遭到男友劈腿，而男方偷吃的原因是她9年來都不曾答應發生關係。

陳玉珍表示，28歲和一任男友結識，就交往了9年期間，但在剛交往3個月時，就發現男友帶了前任女友回家，事後雖然有和男友說開了，不過也沒多追究，因為她認為發生這種事很丟臉。

▼陳玉珍剪髮，染了紫色的髮色。（合成圖／翻攝陳玉珍臉書）

