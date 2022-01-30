幼兒園群聚燒進屏東！確診5歲童2度到星巴克　縣府急開3篩檢站

▲屏東縣政府進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉一名在高雄市某幼兒園就讀的5歲女童被匡列居家隔離，29日因出現症狀就醫，結果採檢陽性確診，中央流行疫情指揮中心30日發佈為案號18854，縣府下午公佈女童涉及公共場所足跡，包括星巴克潮州門市、四重溪北緯22度溫泉旅館、全聯萬丹大順店等，已展開相關足跡場所消毒作業，這是屏東208天零確診後再出現本土個案。

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同時，縣府決定即日起啟動擴大篩檢專案，在全縣北中南開設三處篩檢站，北區屏東市國仁醫院、中區潮州鎮茂隆骨科、南區恆春鎮南門醫院，有曾至相關場所或足跡重疊者請於2月2日前就近前往免費篩檢。

一旦出現疑似症狀者，請至全縣14家責任醫院就醫：衛生福利部屏東醫院、屏東基督教醫院、國仁醫院、寶建醫院、國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處、大新醫院、高榮屏東分院、安泰醫院、輔英醫院、枋寮醫院、潮州安泰醫院、衛生福利部恆春旅遊醫院、南門醫院及恆春基督教醫院。

縣長潘孟安下午緊急進行直播防疫記者會，他表示，高屏生活圈緊密，縣府團隊一直嚴密觀察疫情發展，此個案的感染源明確，請大家不要恐慌，也請民眾誠實配合疫調，共同防堵疫情擴散。

縣府指出，該名女童因其就讀幼兒園二名同學（案18749、18771）均確診，而被匡列居家隔離，29日出現體溫偏高37.5度、有痰等症狀前往就醫，因有病例接觸史進行採檢，結果確診。

經進一步疫調追溯女童前一週足跡發現，女童曾隨父母外出，地點包括1月22日星巴克潮州門市、國道3號下方單車步道竹田鄉光明路段，1月23日至四重溪北緯22度溫泉旅館獨立湯屋、恆春鎮墾丁森食堂，1月25日再次至星巴克潮州門市，1月27日全聯萬丹大順店。

目前相關場所已展開清消作業，已匡列27人，其中女童親友10人採檢後，安排至防疫旅館隔離，而且14天隔離期滿後需再自主管理7天；另有17人列入自主健康管理。請曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

而春節期間屏東縣境內有熱帶農業博覽會、屏東燈節、落山風藝術季等活動，縣府評估，這些都是在戶外展示，原訂一些市集、發紅包、展演活動均已取消或延後辦理，較無群聚問題，仍將繼續進行，但提醒民眾戴好口罩、保持社交安全距離、落實實聯制。