廚師確診！圓山飯店4間餐廳停業2天再清消　已快篩150位呈陰性

記者黃士原／台北報導

圓山大飯店22日傳出有員工確診，晚間最新消息是松鶴、圓苑、金龍、牛排等四間館內餐廳，1月23日、24日兩天暫停營業，並且再次進行全面清消。住房同時接受客人取消訂房，如已付費可全額退費。而飯店也持續為有關部門全體同仁及外包商進行快篩，已快篩150位人員均呈陰性。

▲圓山大飯店22日傳出有員工確診，晚點最新消息是松鶴、圓苑、金龍、牛排等四間館內餐廳在1/23、24兩天暫停營業。（圖／記者黃彥傑攝）

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圓山大飯店表示，位於地下室西點廚房的廚師上午接獲家人通報，家中有人確診，主管立即安排到醫院進行PCR檢測，呈現陽性，確診並已住院，和他接觸過的同事都已進行快篩，呈現陰性。今（22）日下午也已經針對點心廚房進行清消，晚上9時起進行全館公共區域、所有餐廳內外場的清消。

中央流行疫情指揮中心今(22)晚間表示，檢出1例陽性個案（暫未編號），為本國籍20多歲女性，任職於北部某飯店，1/21出現咳嗽症狀，於今日採檢陽性(Ct值13)。相關疫調、接觸者匡列及防治工作持續進行中，詳細情形將於明(23)日記者會統一說明。

▲圓山大飯店金龍廳停業二天，上圖為資料照。（圖／資料照）

指揮中心今日下午公布國內新增82例本土病例，桃園佔了66例，其中64例與亞旭電腦廠群聚有關；高雄則新增14例，其中12 人與高雄港群聚有關，另2例是新住民及海洋科技大學學生（案18309）返北確診；新北市也有1例本土個案，是先前確診的亞東醫院護理師的丈夫；另外，北市增加1例個案（案18310）則是案18309的媽媽，在孩子返北後被傳染。