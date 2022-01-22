北市量能吃緊仍收治桃園確診者　黃珊珊：病毒是我們唯一的敵人

▲北市劍潭活動中心轉為防疫旅館，副市長黃珊珊前往視察。（圖／翻攝黃珊珊臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

桃園突爆出60例確診者，並將移往北市劍潭的安心檢疫所進行隔離。對此，台北市副市長黃珊珊今（22）日上午受訪表示，已先開設近200間病房，過年前還會再擴充量能提前準備，隨後她也透過臉書強調，最危急的時刻更需要互助合作，才能讓大家安心的返鄉過年。

黃珊珊表示，昨晚接到部長的電話，原先是希望台北市能夠借出40個位置來安置確診者，今早再進一步聯繫後，確認共需要收治的人數是56位，這些都是輕症或是沒有症狀的患者，我們都安排送至劍潭的安心檢疫所進行隔離。

黃珊珊說明，現在的安心檢疫所內，除了原先已收治將近60位確診者，再加上今早新增的56位，目前共有110多位，劍潭的量能房間數大約是兩百多間，早上向市長請示後，台北市將再開設先前準備的另外兩間防疫旅館，將近兩百間房，會在過年前就先開設起來擴充量能，提前為防疫做準備。

面對桃園確診病例一夕暴增，黃珊珊說，大家一定感到有些不安，其實北北基桃是一日生活圈，一定相互會有足跡的往來，所以無論對誰來說都相當吃緊，也一定不能大意。

黃珊珊也說，Omicron來勢洶洶，但到目前為止多數都是輕症，我們認為盡量以不去占到醫院的量能比較妥當，而這也是我們開設「專責防疫旅館」的原因。

黃珊珊強調，最危急的時刻，更需要互助合作，病毒是我們唯一的敵人，人民是我們要共同守護的對象，齊心快速打擊疫情、共度難關，才能讓大家安心的返鄉過年。