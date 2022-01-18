挪威殺人魔布雷維克「身揹77條人命」　假釋聽證會上行納粹禮

▲挪威殺人魔布雷維克（Anders Breivik）奪走77條人命，造成該國承平時期最大的死亡事件。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

在2011年奪走77條人命的挪威殺人魔布雷維克（Anders Breivik），18日出席法院的假釋聽證會，討論是否繼續再將他關押10年，不過他一出庭，又再度做出舉右手的「納粹禮」手勢，以及白人至上手勢，表明他的極右翼意識形態。

根據《路透社》報導，布雷維克除了做出「納粹禮」與白人至上手勢之外，他還帶著英文標語「停止我們白人國家的種族滅絕」（Stop your genocide against our white nations）、「納粹內戰」（Nazi-Civil-War），直到檢方開始陳述案情，才阻止他展示標語。

▲挪威殺人魔布雷維克（Anders Breivik）在假釋聽證會上行納粹禮。（圖／路透）



布雷維克在奧斯陸（Oslo）使用汽車炸彈，炸死8個人，在工黨青年營槍殺69人，其中大部分的死者是青少年，是挪威承平時期以來，最嚴重的暴行與死亡事件。

現年42歲的布雷維克正在服挪威最高21年刑期，如果他被認為對社會構成持續威脅，可以無限期延長。

這起案件的檢察官告訴《路透社》，「我的立場是，有必要繼續監禁，以保護社會」。

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