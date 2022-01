挪威殺人魔布雷維克「身揹77條人命」　假釋聽證會上行納粹禮

▲挪威殺人魔布雷維克(Anders Breivik)奪走77條人命,造成該國承平時期最大的死亡事件。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

在2011年奪走77條人命的挪威殺人魔布雷維克(Anders Breivik),18日出席法院的假釋聽證會,討論是否繼續再將他關押10年,不過他一出庭,又再度做出舉右手的「納粹禮」手勢,以及白人至上手勢,表明他的極右翼意識形態。

根據《路透社》報導,布雷維克除了做出「納粹禮」與白人至上手勢之外,他還帶著英文標語「停止我們白人國家的種族滅絕」(Stop your genocide against our white nations)、「納粹內戰」(Nazi-Civil-War),直到檢方開始陳述案情,才阻止他展示標語。

布雷維克在奧斯陸(Oslo)使用汽車炸彈,炸死8個人,在工黨青年營槍殺69人,其中大部分的死者是青少年,是挪威承平時期以來,最嚴重的暴行與死亡事件。

現年42歲的布雷維克正在服挪威最高21年刑期,如果他被認為對社會構成持續威脅,可以無限期延長。

這起案件的檢察官告訴《路透社》,「我的立場是,有必要繼續監禁,以保護社會」。

