王世堅預言：年底選戰柯文哲會出賣黃珊珊　「當藍白合伴手禮」

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底縣市首長大選將至，其中，台北市長柯文哲任期八年已滿，讓北市成為兵家必爭之地，藍營立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，對此，台北市議員王世堅認為，柯文哲清楚，黃珊珊獨自參選台北市長不可能當選，「柯文哲最後會放棄黃珊珊、和國民黨合作。」

2022台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等，而前段時間復出的前高雄市長韓國瑜也攪亂一池春水，讓選情再添變數。

王世堅認為，林佳龍是綠營最適合出戰台北市的人選，但還是要根據參選人的意願、民調的對比，在三黨都出來選的時候，民進黨勝選的機會比較高，若是1對1，要現在開始布局才有勝算。

王世堅表示，柯文哲現在是「有事黃珊珊，沒事柯文哲」，困難的都交給黃珊珊處理，確實以黃六屆北市議員的資歷，有很多能力處理市政，到了關鍵時刻，他利用黃珊珊的好表現凝聚民眾黨，但柯文哲清楚，黃珊珊獨自參選台北市長，是不可能當選的。

王世堅指出，柯文哲會利用黃珊珊的高聲勢去跟國民黨合作，就像鍾小平罷免林昶佐一樣，柯文哲會放棄黃珊珊、和國民黨合作，當作一份伴手禮，「這份伴手禮對蔣萬安來說就是大禮了，白藍合也是最可能的情況。」

王世堅表示，目前最危險的還是蔣萬安，蔣萬安處理事情的性格並不積極，甚至稍弱，所以蔣會打兩張牌，一是他在塑造他孤臣孽子的形象，他是國家國民黨的正統；二是面對其他或黨內，若有人要參選，蔣萬安會以這些人是歷史罪人，藍軍誰敢挑戰蔣萬安將是歷史罪人，那藍軍就歸於一統。