假送餐真性侵！22歲職棒球員「兼差跑外送」　硬上獨居女學生

▲日本Uber Eats外送員騷擾獨居女性的事件頻傳，引發網友不滿。（圖／Uber Eats Japan）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣23日發生一起Uber Eats外送員入室性侵未成年女客戶的事件，警方調查後更發現，這名涉案的外送員竟然是現役職棒球員。嫌犯涉嫌趁著把餐點交給顧客的時候，闖入房內，並性侵該名10多歲的女學生，不過被逮後堅決否認犯行，聲稱雙方是合意性交。

根據《日本放送協會》報導，現年22歲的嫌犯安田尋登是日本職棒BC聯盟「群馬鑽石飛馬」的現任投手，他疑似是為了兼差，因此在老家埼玉縣狹山市擔任Uber Eats的外送員。然而23日他卻涉嫌性侵點餐的女顧客。

▲安田尋登還是職棒新人。（圖／翻攝自球團官網）



警方表示，該名住在埼玉縣的10多歲女學生正就讀於專門學校，事發當天她一如往常地透過外賣平台點餐，怎知餐點到達後，想要從外送員手上取回餐點時，卻被安田尋登硬闖入家中。嫌犯成功進入女學生家中後，隨即性侵對方。女方隔日驚慌報警，警察接獲通報後立刻投入調查，並調閱監視器，鎖定嫌犯身分。

據悉，嫌犯已非首次配送食物到受害女性家中，警方目前仍在深入調查詳細事發經過。嫌犯27日遭警方依「強制性交」與「私闖民宅」等嫌疑逮捕。

安田尋登被逮後卻堅決否認犯行，聲稱兩人為合意性交，並沒有強迫對方，更沒有性侵。對此，安田隸屬的球團「群馬鑽石飛馬」則拒絕對此發表回應。

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