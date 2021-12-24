門外尿尿下秒「螞蟻狂湧」！26歲程式設計師手沾一舔：比綠茶還甜

▲一名26歲男子在家門外上完廁所後，發現尿液周圍爬滿螞蟻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

尿液的型態也和健康息息相關。大陸深圳一名26歲程式設計師，某次在老家外面小便後，尿液周圍竟爬滿了大大小小的螞蟻，於是他就用手沾了點尿液舔了一下，結果發現「比綠茶的甜度還甜」，嚇得他趕緊去就醫，證實是罹患糖尿病。

根據陸媒報導，26歲的小林是深圳的一名程式設計師，他工作6年來，除了和同事聚餐外，一天三餐都是叫外送，除此之外他還特別喜歡喝各種甜飲，導致他在2年間，體重從80公斤增加到90公斤。

▲小林事後就醫，證實是罹患糖尿病。（圖／翻攝自廣州日報）

報導指出，有次小林回老家後，到戶外小便，結果尿液周圍竟然爬了滿螞蟻，讓他好奇地用手沾了點尿液舔一下，發現果然是甜的，而且「比綠茶的甜度還甜一點。」馬上回深圳就醫，被醫生證實是罹患糖尿病。

然而，小林因不規律服藥，還發生了一次酮症酸中毒，險些喪命，之後他到醫院進行減重手術減肥，術後恢復正常飲食，一個月後瘦了13公斤，血糖才終於恢復正常。

家醫科醫師陳敬睿就曾透露，糖尿病和高血壓控制不當，恐造成的慢性腎臟病甚至引發蛋白尿，呼籲慢性病患者務必定期回診、並依醫師指示用藥、改變生活習慣和注意飲食控制，積極治療得以延緩腎臟惡化速度。

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