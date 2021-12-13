　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克獲選時代雜誌「年度風雲人物」　影響力超越地球延伸到太空

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）獲選時代雜誌年度風雲人物。（圖／路透）

中央社紐約13日綜合外電報導

美國「時代雜誌」（Time）今天宣布，2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

時代雜誌表示，影響力超越地球、延伸到太空的馬斯克獲選今年度風雲人物。

去年獲選年度風雲人物的是現任美國總統拜登（Joe Biden）和副手賀錦麗（Kamala Harris）。當時拜登在投票率創新高的歷史性總統大選中擊敗對手─前總統川普，並於今年1月20日就職，成為美國第46任總統。

時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

時代年度風雲人物最後會由雜誌編輯群定奪；網路票選結果則可讓人一窺讀者認為何人對今年事件最有影響力。

時代雜誌本月7日公布2021年風雲人物讀者票選結果，由巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）勝出。這位備受爭議的領導人將於2022年競選連任，但他的經濟措施面臨日益高漲的批評聲浪，他也因刻意淡化COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴重性和對疫苗抱持懷疑態度，受到政壇、法院和公衛專家的廣泛批評。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
氣象局發布3縣市「大雨特報」　2地區明下探14°C
時薪開到400仍缺工？飯店登記等超久　原因曝光
林秉樞「劈腿禾馨女護理師」！不爽就開揍　逼診所內下跪
老闆碎碎念　女員工受不了「放火燒石油公司倉庫」
Omicron首死出現了！英國首相強生證實：緊急狀態
發錢了！「這鄉鎮」普發3000元現金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利主教告訴小孩「聖誕老人不存在」小孩崩潰…結果慘了

英國爆首例「Omicron患者病故」！首相強生急推第3劑疫苗接種

老闆碎碎念…女員工受不了「放火燒石油公司倉庫」損失超過3千萬

馬斯克獲選時代雜誌「年度風雲人物」　影響力超越地球延伸到太空

澳洲駐台代表參觀「高端疫苗」：恭喜你們的成就　期待更深化連結

台尼斷交「立陶宛議員」暖心安慰：這是很好的解脫

超狂阿北公然群聚看A片！不甩眾人目光爽到翹腳　網笑：在追憶青春

尼加拉瓜與台斷交　隨即獲贈100萬劑中國國藥疫苗

英國Omicron重災區在倫敦！佔全國40%擴散速度驚人　10例住院中

紐時曝：美國「秘密單位」主導敘利亞空襲　打擊IS殃及大量平民

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

調皮法鬥鬧貴賓「被轟還不死心」　露牙低吼較勁！媽笑噴：是屁孩嗎

義大利主教告訴小孩「聖誕老人不存在」小孩崩潰…結果慘了

英國爆首例「Omicron患者病故」！首相強生急推第3劑疫苗接種

老闆碎碎念…女員工受不了「放火燒石油公司倉庫」損失超過3千萬

馬斯克獲選時代雜誌「年度風雲人物」　影響力超越地球延伸到太空

澳洲駐台代表參觀「高端疫苗」：恭喜你們的成就　期待更深化連結

台尼斷交「立陶宛議員」暖心安慰：這是很好的解脫

超狂阿北公然群聚看A片！不甩眾人目光爽到翹腳　網笑：在追憶青春

尼加拉瓜與台斷交　隨即獲贈100萬劑中國國藥疫苗

英國Omicron重災區在倫敦！佔全國40%擴散速度驚人　10例住院中

紐時曝：美國「秘密單位」主導敘利亞空襲　打擊IS殃及大量平民

台中力推五人制足球　教練張兆祿看見希望：這才是根本

蔡英文2012年競選影片被網酸　律師：我是老闆也不會給你加錢

營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因！40歲、愛吃甜食要小心

氣象局發布3縣市「大雨特報」！明輻射冷卻發威　2地區下探14°C

「佳華破處」6小時終於落幕…導演累到癱　對鄧佳華說出真心評價

義大利主教告訴小孩「聖誕老人不存在」小孩崩潰…結果慘了

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

快訊／大陸爆出首例Omicron　入境天津檢出確診

林秉樞「劈腿禾馨女護理師」！不爽就開揍　逼診所內下跪

「周星馳御用胖妹」退演藝圈20年！轉職被爆「遠嫁美國」近況曝光

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

廁所烘手機「絞斷食指」　5歲妹慘截肢

一張地圖惹怒白宮！　唐鳳視訊畫面被消失

長賜號再度通過蘇伊士運河　怪手司機緊張發文

撞見男友激吻她媽！　超扯結局網全看傻

直接在學校宿舍　女師吞吐男學生慘了

專家示警：下個兇猛毒株將現蹤「澳洲家門口」

台日疫情受控原因曝　1基因可迅速殺死病毒！

龍捲風襲亞馬遜倉庫釀6死　員工抗議手機禁令

超狂阿北公然群聚看A片！不甩眾人目光爽到翹腳

老公在家只穿內褲　人妻崩潰喊離婚

長賜號卡運河6天　大排長榮始末回顧

老闆碎碎念　女員工受不了「放火燒石油倉庫」

鄉民曝赴尼加拉瓜經驗　網嘆：是好國家

更多熱門

相關新聞

謝金河：男股神戰勝女股神　投資要堅持這件事「才能走遠路」！

謝金河：男股神戰勝女股神　投資要堅持這件事「才能走遠路」！

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書以「路遙知馬力：男股神戰勝女股神」為題發文指出，去年不可一世的ARK資本操盤手Cathie Wood，成為華爾街最具號召力的女股神，但她全力押注沒有獲利的新經濟股，今年股價慘跌，女股神下詔罪己，表示自己要反省；反觀老股神巴菲特穩紮穩打，三檔核心持股：Apple、美國銀行、美國運通銀行，帶來585億美元的獲利，戰果輝煌。

馬斯克不幹了？　想轉行當「全職網紅」

馬斯克不幹了？　想轉行當「全職網紅」

馬斯克改過的作業有人花20萬買下

馬斯克改過的作業有人花20萬買下

馬斯克曝「腦植入晶片」明年啟動人體實驗

馬斯克曝「腦植入晶片」明年啟動人體實驗

馬斯克籲人們多生孩子　防文明崩潰

馬斯克籲人們多生孩子　防文明崩潰

關鍵字：

馬斯克時代雜誌年度風雲人物

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

「2人包3600」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面