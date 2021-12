馬斯克獲選時代雜誌「年度風雲人物」　影響力超越地球延伸到太空

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)獲選時代雜誌年度風雲人物。(圖/路透)

中央社紐約13日綜合外電報導

美國「時代雜誌」(Time)今天宣布,2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。

時代雜誌表示,影響力超越地球、延伸到太空的馬斯克獲選今年度風雲人物。

去年獲選年度風雲人物的是現任美國總統拜登(Joe Biden)和副手賀錦麗(Kamala Harris)。當時拜登在投票率創新高的歷史性總統大選中擊敗對手─前總統川普,並於今年1月20日就職,成為美國第46任總統。

時代雜誌每年都會選出年度風雲人物,無論獲選人或團體的影響力是正面或負面,都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

時代年度風雲人物最後會由雜誌編輯群定奪;網路票選結果則可讓人一窺讀者認為何人對今年事件最有影響力。

時代雜誌本月7日公布2021年風雲人物讀者票選結果,由巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)勝出。這位備受爭議的領導人將於2022年競選連任,但他的經濟措施面臨日益高漲的批評聲浪,他也因刻意淡化COVID-19(2019冠狀病毒疾病)嚴重性和對疫苗抱持懷疑態度,受到政壇、法院和公衛專家的廣泛批評。

